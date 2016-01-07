Aralık'ta en yüksek getiriyi Euro sağladı, en çok borsa kaybettirdi

Aralık ayındaki en yüksek getiriyi sağlama yarışında ipi Euro göğüsledi. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) ise 100 Endeksi yüzde 8.61 yatırımcısına kaybettirdi.

DHA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinde; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.28, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2.72 ile Euro'da gerçekleştiği belirtildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1.96, mevduat faizi yüzde 0.74 ve külçe altın yüzde 0.29 reel getiri sağladı. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 8.61 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.82 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1.41 ve mevduat faizi yüzde 0.20 reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 9.10, DİBS yüzde 1.36 ve külçe altın yüzde 0.25 kaybettirdi.

Üç aylıkta birinci DİBS

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan, külçe altın ise, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.70 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylıkta birincilik doların

Altı aylık değerlendirmeye göre doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.95 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.15 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllıkta en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.95 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.91 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.