Aralıkta dolar fırtınası kopabilir!

Merkez bankalarının aralıkta izleyeceği politikanın, doları euro karşısında hızla yükseltebileceği iddia edildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin aralıkta ek parasal genişlemeye gitmesi ve Fed’in faiz artışına başlaması halinde para piyasalarında fırtınalar esebileceği belirtiliyor.

Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre; ECB Başkanı Mario Draghi’nin mevduat faizini düşürme ve ek parasal genişleme sinyali vermesi euro üzerindeki baskıları bir anda artırdı. Bankanın 1 trilyon euroluk genişleme programının öngörülen süreyi de aşacak şekilde devam edebileceği sinyali euroyu dolar karşısında temmuzdan bu yana en düşük seviyeye çekti. Bir süredir rafa kalkmış olan ‘euro dolar ile parite seviyesine gelecek’ tartışmaları da yeniden alevlendi.

Uzmanlar, ECB’nin aralık ayında daha fazla genişlemeye gitmesi ve Fed’in faiz artırmak için aralık ayını seçmesi halinde para piyasalarında fırtınalar esebileceği uyarısı yapıyor. Uzmanlara göre bunun olması halinde dolar güçlenmeye devam edecek. ECB’nin perşembe günü yaptığı açıklama sonrasında euro, 16 önemli para biriminin tümü karşısında değer kaybetti. Dolar karşısında 1.1030 seviyesine kadar gerileyen euro sonrasında 1.11 seviyelerinde tutunmaya çalıştı. Analistler ise ECB’nin enflasyon üzerinde baskı yaratan güçlü eurodan rahatsızlık duyduğunu ve bu hamleyi eurodaki düşüşü teşvik etmek için attığını düşünüyor.

Credit Suisse:1 yıl içinde parite görülür

Fed’in 27-28 Ekim’de yapacağı toplantıda faiz oranlarını artırması olasılığı sadece yüzde 5 olarak görülüyor. Faizin aralık ayında mı artacağı yoksa 2016’yı mı öteleneceği konusundaki görüş ayrılıkları da sürüyor. İsviçreli Credit Suisse oyunu aralıktan yana kullananlardan ve dolar konusunda boğa eğilimini koruyor. Ekim ayı döviz stratejisi notunda banka, döviz piyasalarında henüz tam olarak fiyatlanmamakla birlikte Fed’in aralıkta faiz artırımını olası gördüğünü bildirdi. Doların bu beklentilerden destek bulmaya devam edeceği tahmininde bulunan Credit Suisse, ‘Yakın vadede dolara güç veren faktörler azalsa da, dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmeye ya da parasal genişlemeye devam edeceğini düşünüyoruz. ABD’nin kilit önemdeki bir ticari ortaklarındaki parasal gevşeme, Fed’in yakında başlaması beklenen sıkılaştırma politikasıyla zıt. Bundan dolayı doların gelecek dönemde yükselişini sürdürmesini bekliyoruz. ABD ekonomistlerimiz piyasaların fiyatladığından daha önce yani aralık ayında faizlerin artacağı yönündeki tahminlerini sürdürüyor” değerlendirmesini yaptı. Banka euro/doların üç ay sonra 1.10, 12 ay sonra ise 1.00 seviyesinde görüyor.

Fed, 2016 ve 2017’de 4’er kez faiz artıracak

Merrill Lynch analistleri de, beklentilerin aksine eylül ayında faizi yükseltmeyen Fed’in bu hareketini bir taktik olarak değerlendirip şu yorum yapıyor: "Bunun taktiksel bir erteleme olarak görüyoruz ve ilk faiz artışının aralık ayında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu arada piyasalardan farklı olarak Fed’in hızlı bir faiz artışına gideceğini yani 2016 ve 2017’de 4’er kez faiz artırmasını bekliyoruz. Bu da yakın zamanda dolar üzerinde oluşmuş olan baskıları hafifletecek."

Goldman'un yıl sonu tahmini 1.05 dolar

Goldman Sachs ECB’nin daha fazla genişleme sözü vermesinin aralık ayına kadar euroyu aşağıya çekmeye devam edeceğini düşünüyor. Amerikan finans kuruluşunun yayınladığı raporda, aralık ayında ECB ek parasal genişlemeye dair sözünü yerine getirirse, eurodan 5-6 senti traşlayabilir. Goldman’ın baş döviz stratejisti Robin Brooks tarafından kaleme alınan raporda, euronun 2015 yılını 1.05 dolar seviyesinden kapatabileceği belirtildi. Goldman yıl içindeki diğer tahminlerinde euro ile doların 2015 sonunda parite seviyesine gelebileceği öngörüsünde bulunmuştu. State Street Küresel Piyasalar bölümünden Lee Ferridge, ECB’nin ek parasal genişlemesine ilişkin spekülasyonların artmasıyla kısa vadede doların euro karşısında güç kazanmaya devam edeceğini söylüyor. Investec uzmanları da bu yönde görüşlere katılıyor. Fed’de halen faiz artışının konuşulduğu, ve ECB’nin teşvikleri artıracağı beklentisinin oluştuğu ortamda doların ve sterlinin kaçınılmaz olarak euroya karşı güçleneceğini belirtiyorlar. Kanada merkezli Scotia Bank da, Fed’in 2015 sona ermeden faizi 25 baz puan artıracağını düşünüyor. Ancak banka son raporunda 2016’da faiz artışlarının hıza ilişkin beklentisini yavaşlattı. Banka yıl sonunda parite için 1.05 tahmininde bulunuyor.

Yatırımcı faiz artışına süpheyle yaklaşıyor

Ekim ayı BofA Merrill Lynch Fon Yönetici Araştırması’na göre, küresel ekonomide ve şirket kazançlarındaki kırılganlık sebebiyle yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını bu yıl içerisinde artıracağı ihtimaline giderek artan bir şüpheyle yaklaşıyorlar. Fed’in faiz oranlarını 2015 yılında artıracağına inanan yatırımcıların oranı, Eylül ayındaki yüzde 58 seviyesinden yüzde 47’ye geriledi. BofA Merrill Lynch Küresel Araştırma Yatırım Baş Stratejisti Michael Hartnett, araştırmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Yatırımcılar faiz artırımının zamanlamasını tartışırken, 2016’da ABD, Avrupa ve Japonya’da parasal genişlemeden mali teşvike doğru ciddi bir politik değişiklik yaşanabileceğini göz önünde bulundurmalılar.”Wall Street Journal tarafından yapılan bir anket ise ekonomistlerin hala aralık ayında faiz artışına şans verdiğini gösteriyor. Gazetenin ekim ayında yaptığı ankete katılanların yüzde 64’ü Fed’in 15-16 Aralık toplantısında faiz artışı bekliyor. Ankete katılan 64 ekonomistten sadece bir tanesi bu hafta yapılacak Fed toplantısında faizin artacağına inanıyor.