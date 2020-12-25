Aralıkta ekonomi fren yaptı: Hizmetler, perakende ve inşaatta güven endeksleri düştü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ve ekonominin belkemiğini oluşturan hizmet, perakende ticaret ve inşaatta şirket yöneticilerinin mevcut durumlarından ne kadar hoşnut olduklarını ve geleceğe ne derece iyimser baktığını izleyen güven endeksleri Aralık’ta geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 9,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7,8 ve inşaat sektöründe yüzde 7,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 77,5 iken, Aralık ayında yüzde 9,2 oranında azalarak 70,4 değerini aldı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 7,8 oranında azalarak 87,6'ya indi.

İnşaat sektörü güven endeksi 73,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,0 iken, Aralık ayında yüzde 7,2 oranında azalarak 73,3’e geriledi.