Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 0,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerine göre, Aralık ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5, aylık bazda yüzde 0,8 arttı. Beklenti artışın yüzde 4 olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda arındırılmamış verilerle sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4 arttı. Analistler artışın yüzde 4,1 olacağını tahmin etmişlerdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 0,8, arındırılmamış verilerle yüzde 4,5 arttı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 4,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.

Bu artışı, yüzde 9,3 ile mobilya imalatı ve yüzde 7,8 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş yüzde 28,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 5,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı takip etti.

2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı."