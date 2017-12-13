Aralık ayında deniz keyfi

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yerli ve yabancı turistler denize girdi

13 Aralık 2017 17:05

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya\'da yerli ve yabancı turistler denize girdi.
Antalya\'da hava sıcaklığının 19,5 derece deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Sahil, havanın güzel olması nedeniyle balık tutup spor yapan ve denize girenlerle doldu.
Denize giren Rus turistler, Antalya\'yı çok sevdiklerini, hava da güzel olunca hemen sahile geldiklerini belirtti.

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