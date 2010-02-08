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Ekonomi

Aralık ayı sanayi üretiminde artış gerçekleşti

2008 yılı Aralık ayına göre sanayi üretimi yüzde 25 oranında arttı

08 Şubat 2010 02:00

T24 - 2008 yılı Aralık ayına göre sanayi üretimi yüzde 25 oranında arttı




Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Aralık ayında 2008 yılı Aralık ayına göre yüzde 25,2, bir önceki aya göre ise yüzde 8,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 15,4, Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksinde yüzde 10,9, İmalat Sanayi sektörü endeksinde ise yüzde 28 artış gözlendi.


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