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Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 44 eve giren hırsız yakalandı

2 milyon lira değerinde soygun yapmış

11 Ocak 2018 11:20

İstanbul'da aralarında şarkıcı Sıla, eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz dahil 44 kişinin evine girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde soygun yapan 'Kaptan' lakaplı hırsız yakalandı.

Hırsızlık yapılan adreslerde parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eldiven kullanmayan ve yüzünü saklamayan şüphelinin 45 yaşında G.A. olduğu belirlendi. Hırsızlık yaptığı son adresin yakınlarında günlük kiralık ev tuttuğu tespit edilen G.A. 8 Ocak’ta yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı. Daha önceden boğazda çalışan teknelerde kaptanlık yaptığı için ‘Kaptan’ lakabı ile tanınan G.A.'nın kumar hastalığı yüzünden hırsızlık yaptığı iddia edildi.

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