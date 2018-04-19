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Dünya

Aralarında sorun olduğu iddia edilmişti; ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'den Trump açıklaması

Rusya'ya yönelik yen yaptırımlar getirilmesi konusunda Nikki Haley ile Beyaz Saray'dan çelişkili açıklamalar gelmişti

19 Nisan 2018 02:09

Suriye’ye yönelik desteği nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Beyaz Saray’dan çelişkili açıklamalar gelmesi Haley ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sorunlar yaşandığı iddiasını gündeme getirdi. Haley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak “Trump ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu” söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, New York'ta BM Güvenlik Konseyi toplantısına girmeden önce, gazetecilerin 'Başkan Trump ile ilişkileriniz nasıl' sorusunu başparmağını havaya kaldırarak 'mükemmel' diye yanıtladı. Haley, kendisini yalanlayan türde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un özürünü kabul edip etmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Nikki Haley, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamış, ancak daha sonra ABD Başkanı Trump'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ABD Başkanı'nın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini duyurmuştu. Bu konudaki farklı açıklamalar, Washington'da tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Haley ile ilgili "Bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" dedi. Haley'den Kudlow'a yanıt da gecikmedi. BM Temsilcisi Haley bir Amerikan televizyon kanalında yaptığı açıklamada Kudlow'a açıklamasına gönderme yaparak, "Kusura bakmasın ama benim kafam karışmaz" ifadesini kullandı. Kudlow, yaptırımlar konusunda son anda yapılan değişikliklerin Haley'e iletilmemiş olduğu gerekçesiyle "Haley'in kafası karışmış" sözleri ile ilgili Haley'den özür dilemişti. (DHA)

 

 

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