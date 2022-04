Aralarında hukukçu, gazeteci ve yazarların olduğu 641 isimden ortak açıklama: Yasalarda ve yaşamda kadın ve erkek eşitliğinden vazgeçilemez

Aralarında hukukçu, gazeteci ve yazarların olduğu 641 isim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptıkları ortak açıklamada, "Yasalarda ve yaşamda kadın ve erkek eşitliğinden vazgeçilemez" dedi.

Yapılan ortak açıklamada, "İktidarın toplumu, devlet kurumlarını, yasaları, dini ve inancı kendi siyasi hedefleri için kullanarak dönüştürmesini, özellikle kadınların kazanılmış haklarını silme yönündeki girişimlerini ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek uluslararası insan haklarını artık tanımama yönünde attığı adımları kaygıyla izliyoruz. Yasalarda ve yaşamda kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmadığı bir ülkenin adaletli ve özgür olamayacağını biliyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut Anayasa'ya ve Türkiye'nin imza atarak kabul ettiği uluslararası anlaşmalara uygun olarak, kadınların her alanda eşit yurttaşlık haklarına ulaşmasını ve bunların pratik hayata geçirilmesini hedefleyen Medeni Kanun'da, kadınların kazanılmış haklarını eksiltme ya da bu haklara zarar verme anlamına gelen nafakanın sınırlandırılmasını, yasal boşanma usulünün değiştirilmesini ve aile hukukunun yargı güvencesinden yoksun kılınacağı aile arabuluculuğunu reddediyoruz.



Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, Medeni Kanun'un ruhuna uygun bir şekilde kadınların haklarını tamamen kullanabilecekleri seküler hukuka dayalı, eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve çoğulcu bir demokratik Türkiye'yi kurmak için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

641 imzacı

Abdulhakim Daş, Abdurrahman Atalay, Abdülsamet Baskak, Adalet Dinamit, Adem Koca, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Aykaç, Ahmet Kuzucu, Ahmet Umur Serter, Ahu Parlar, Akın Akınsal, Akın Atalay, Akın Atauz, Akın Kösetorunu, Alev Avcı, Alev Er, Ali Akel, Ali Kulçay, Ali Özgündüz, Ali Rıza Özbaba, Ali Rıza Öztürk, Ali Tarık Kayakan, Ali Yaman Öğüt adına, Aliye Yıldırım, Arif Ali Cangı, Arif İsmet Yılmaz, Arzu Sami, Asiye Sabah, Aslı Telli, Asuman Kayan, Aşkın Akca, Ateş Aykut, Attila Durak, Avşin Semizer, Ayda Arel, Aygen Kalkavan, Aykurt Nuhoğlu, Ayla Hekimoğlu, Ayla Karadeniz, Ayla Tokmak, Aylin Nazlıaka, Aylin Şatgeldi Yay, Aynur Özdemir, Aynur Uzer, Ayse Ferhan Yalınkaya, Ayse Gözen, Aysel Ayvaz Akarsu, Aysun Korkut, Ayşe Danışoğlu, Ayşe Erdeviren, Ayşe Gezdur, Ayşe Gül Altınay, Ayşe Güngör, Ayşe Müjde Türedi, Ayşe Öğünçlü, Ayşe Özdamar, Ayşe Semiha Baban, Ayşegül Akın, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Engin, Ayşegül Kanat, Ayşen Atalan Sözbilir, Ayşen Çelebi, Ayşenur Toprakoğlu Uzel, Aytuğ Atıcı, Bahar Zafer, Banu Acun, Banu Can, Banu Yeğin, Baskın Oran, Başak Tuğ, Bedahet Tosun, Bediz Sel, Begüm Yavuz, Belkıs Akıncı, Berrin Sönmez, Besriye Tekgür, Betül Dünder, Beydağ Tıraş Öneri, Bilal Kılıç, Bilge Altun, Billur Cremer, Binnaz Toprak, Binnur Özmen, Binnur Uzuner, Birgül Değirmenci, Birsen Çelen, Birsen Temir, Buket Türkmen, Burcu Özaydın, Bülent Atamer, Bülent Karaağaç, Bülent Tekin, Can Akgün, Canan Arın, Canan Pak, Canan Şahan, Candan Göksenin, Cem Akıncıtürk, Cem İşmen, Cemile Mavioğlu, Cengiz Arın, Cevahir Coşkun, Cevher Bilgin, Cevza Sevgen, Ceyda Demiroğlu, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Cihan Ülsen, Coşkun Özdemir, Çağrı Alkaş, Çetin Aktürk, Çiğdem Akça, Çiğdem Ayyavuz, Çiğdem Balım, Çiğdem Gökhan, Çiğdem Kocabaş, Çiğdem Okuyucu, Çiğdem Yalçın, Demet Irklı, Deniz Esendeniz Aslan, Deniz Gök, Deniz Gümüşel, Deniz İlgün, Deniz Soyuer, Deniz Türkali, Deniz Ünsalan, Deniz Yıldız, Derya Nüket Özer, Derya Şimşek Aksakal, Devrim Umut Aslan, Dicle Maybek, Dilek Tunç, Dilvin Semizer, Doğan Bermek, Durhasan Doğruöz, Durna Şahin, Dursun Bulut, Duygu Kural, E. Nida Besbelli, Ebru Özkan, Ebru Uzun, Ece Aktan, Ece Göztepe, Efe Engin, Ege Madra, Elçin Kınay Bayrak, Elif Aytaç, Elif Şakar, Elife Meral, Elifgül Türkmenoğlu, Emel Kızılcık, Emel Uzman, Emil Eker, Emine Altun Şenel, Emine Çiftci, Emine Ercan, Emine Gönel, Emine İğcioğlu, Emine Uşaklıgil, Emine Yasemin Bolol Vural, Emis Küçükarlan, Emrah Kırımsoy, Enes Özkan, Engin Akçakoca, Erdal Karayazgan, Erdoğan Kahyaoğlu, Erendiz Atasü, Ergün Özgür, Erol Alp, Erol Köroğlu, Erol Şaşmaz, Ertuğrul Günay, Esin Alptuna, Esin Boduroğlu, Esin Eren, Esin Necef, Esin Topçu, Esra Koç, Esra Mungan, Esra Özdemir, Eylem Kabarık, Eyüp Soner, Fatih Düzyol, Fatih Keskiner, Fatin Kanat, Fatma Acıkaraoğlu, Fatma Aytaç, Fatma Dikmen, Fatma Karademir, Fatma Mefkure Budak, Fatma Müge Göçek, Fatma Tanyeri, Fatoş Ay, Fazıl Alp Akış, Fazilet Taştan, Ferhat Kentel, Feryal Karakulak, Fethiye Çetin, Feyha Karslı, Feyzi Coşkun, Fidan Güngör, Fidan Şahin, Fikriye Alkan, Fikriye Özlem Mecit, Fikriye Tiryaki, Firdevs Soytürk, Fuat İnce, Fuat Keyman, Fulya Sarvan, Fügen Kanadıkırık, Füsun Ertuğ, Gençay Gürsoy, Gonca Bağdat, Gökşen Öz, Göktürk Ülkü, Gönül Arısoy, Gönül Doldan, Gönül Süalp, Gönül Turhan, Gönül Tuzcu, Gözde Giledereli, Gül Güllüova, Gül Üstün, Gül Yılmaz, Gülay Coşkun Tan, Gülayşe Koçak, Gülcan Günay, Gülçin Demirağ, Gülçin Tekay Akgül, Gülden Aykanat, Gülden Taran Ünver, Gülen Can, Gülengül Altıntaş, Gülgün Demirel, Gülgün Etker, Güliz Elbi, Gülizar İpek Bilek, Gülnur Aksop, Gülser Kayır, Gülseren Onanç, Gülsün Konuray , Gülşen Sakarya, Gülşen Yeşil, Gülten Sönmez Seber, Güneş Eseryel, Güniz Tümer, Gürhan Ertür, Güzin Arar, H. Taner Seben, Hacer Ansal, Hacer Bilge Bayezit, Hacer Demirtaş, Hacer Esra Alkaş, Hadi Cin, Hakan Ataman, Hakan Çağlar, Halenur Bilgi Özdemir, Halil İbrahim Yenigün, Halime Atamer, Halis Sabah, Hamide Çetin, Hamra Bakırcıoğlu, Handan Haktanır, Handan İkiışık, Harun Toptan, Hasan Cemal, Hasan Hakan Güçkan, Hasan Subaşı, Hatice Eserer Gencer, Havva Bilgin, Havva Güneş Akçay, Haydar Ceylan, Hediye Biter, Helin Kaya, Hıdır Özpınar, Hikmet Kılıç, Hikmet Yasemin Kayadeniz, Hilal Ünsal, Hülya Ataoğlu, Hülya Ekşigil, Hülya Ertuğrul, Hülya Gülbahar, Hülya Kurt, Hüseyin Altay, Hüseyin Demirkan, Hüseyin Öztürk, Hüsniye Çelik, Ilgaz Uyan, Işık Gürleyen, Işıl Arslan, Işıl Toy, İbrahim Betil, İbrahim Damatoğlu, İdil Dağdemir, İdris Yıldız, İhya Üstüneli, İlknur Akgül Ardıç, İlknur Tiryaki, İlyas Buzğan, İnci Bilaloğlu, İpek Ruhnaz Üstüner, İrfan Ökke, İshak Kocabıyık, İsmail Ağan, İsmail Gönen, İsmail Özelge, İsmail Şahin, İştar Gözaydın, Jale Parla, Kadir Erbaş, Kadir Öztürk, Kamil Yağcı, Karabekir Akkoyunlu, Kaya Yazgan, Kazım Altan, Kazmir Pamir, Kerimcan Yıldırım, Koçer Karatepe, Lale Duruiz, Levent Oğuzkurt, Leyla Ataç, Leyla İnci, M. Nadir Kaya, Mahmut Boynudelik, Mahmut Emin Avcı, Mahmut Tanal, Mehmet Ali Ediboğlu, Mehmet Bozgeyik, Mehmet Cemal Beşkardeş, Mehmet Doğan, Mehmet Erkal, Mehmet Ersayan, Mehmet Ersöz, Mehmet Faruk İşgenç, Mehmet Gürhan Cenkçi, Mehmet Hami Genç, Mehmet Şener Güleç, Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Mehmet Şiray, Mehmet Ural, Mehtap Yıldız, Melda Karakişi, Melda Onur, Melek Köni, Melek Özman, Melis Alphan, Meltem Düzel Ayral, Meral Eti, Mert Büyükkarabacak, Meryem Gülbudak, Mesude İyiler, Metin Şimşek, Metin V. Bayrak, Mine Akinci, Mine Aksu, Mine Karadağ, Mualla Görkey, Muhammet Dinar, Murat Akaslan, Murat Çelikdağ, Murat Özbank, Murat Özenir, Murat Özkan, Musa Çam, Mustafa Akın Özerdem, Mustafa Aktaş, Mustafa Alper, Mustafa Çakılcıoğlu, Mustafa Moroğlu, Mustafa Öngay, Mustafa S. Madenli, Mustafa Şener, Müge Devrim-Üçok, Müjgan Gürgan, Müjgan Özçay, Münevver Doğan, Münevver Özgür, Münir Madran, Münire Dağ, Müzeyyen Alpşen, N. Emel Cengiz, Naci Akıncı, Nadir Uçar, Nadiye Baydar, Namık Havutça, Namık Tan, Nazan Moroğlu, Nazan Özdemir, Nazar Büyüm, Nazik Işık, Nazlı Balkaya, Nazmiye Seymen, Necla Tülek, Necla Türemen, Necmiye Alpay, Nedim İbrahim Hakkıoğlu, Nedret Kuran, Nejat Akın, Nergiz Ovacık, Nergiz Tayali, Nermin Korkmaz, Nermin Topallar, Nesip Serçe, Neslihan Tokcan, Neslişah Eroğlu, Nesrin Dolen, Nesrin Kaymakçı, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nezihe Bilhan, Nezire Saygılı, Nihal Gür Akyıldız, Nihal İncioğlu, Nihat Aras, Nihat Falay, Nil Mutluer, Nilden Bayazıt, Nilgül Özbörek, Nilgün Altay, Nilgün Aşkar, Nilgün Psav, Nilüfer Akgün, Nilüfer Benal, Nilüfer Hatemi, Nilüfer K. Pekel - Olcaytuğ, Nilüfer Kilit, Nilüfer Sayılan, Nimet Yeğin, Nimet Yıldız, Niyazi Zorlu, Nur Canoglu, Nur Deriş, Nur Toprakoğlu, Nuran Durak, Nuran Tarcan, Nuran Terzioğlu, Nuray Kaya, Nurban Altınçayır, Nurcan Özkaplan, Nurgül Vatan, Nursen Telli, Nurşen Sönmez, Nurten Ertuğrul, Nusret Doğruak, Nüket Esen, Oktay Ekşi, Olcay Özkaplan, Olga Hünler, Onur Çebi, Orhan Esen, Osman Durak, Osman Okkan, Osman Taney Korutürk, Oya Akıncı, Oya Baydar, Oya Berk, Oya Katırcı, Ömer Ceylan, Ömer Ersun, Ömer Madra, Önder Eren, Özgül Kapdan, Özgül Serdem, Özlem Altıok, Özlem Kaygusuz, Özlem Koşar, Özlem Teke, Özlem Yerlikaya, Pınar Dinç, Pınar Pektaş, Piraye Antika, Pulat Yüksel Tacar, Ragıp Ertuğrul, Ralf Arditti, Reha Ruhavioğlu, Renas Aburşu, Rezan Tuncay, Rıza Kaplan, Rima Dilmener, Saadet Avcı, Sabahat Yavuz, Sabiha Balik Apaydi, Saime Erkal, Sakine Çelik, Sakine Öz, Sakine Uysal, Salih Cankara, Saliha Yayla, Salim Şen, Samel Çelebi, Sanem Öztürk, Sedat Atalay, Sedef Betil, Sedef Küçük, Sefa Çetin, Sehap Garan, Seher Beyazit, Selahaddin Güleç, Selçuk Erez, Selçuk Perin, Selda Sylvia Tacar, Selin Pıravadılı, Selma Acuner, Selmin Atamer, Sema Afacan, Sema Alpan Atamer, Sema Bayraktar, Sema Gülez, Semih Bilgen, Semra Somersan, Semra User, Sena Kaleli, Senanur Türkmenoğlu, Serap Dalkılıç, Seray Şirvan, Serdar Öztürk, Serpil Açıl Özer, Serpil Arısoy, Serpil Deniz Şahin, Serpil Yılmaz, Serra Yilmaz, Servisîmin Cömert, Sevda Çelik Özbingöl, Sevgi Binbir, Sevgi Tiryaki, Sevil Peach, Sevilay Adıgüzel, Sevilay Çelenk, Sevim Deniz, Sevin Ayas, Sevinç Korkmaz, Sevinç Olcay, Seyhan Günay Yıldız, Sezai Kanbolat, Sezer Cömert, Sırrı Çopur, Sinan Suner, Solmaz Sarı, Sonay Şentürk, Soner Erduran, Sultan Yurdunal, Süha Gürbüz, Süleyman Çelebi, Süleyman Necati Özkaplan, Süreyya Türkoğlu, Şahide Ağaoğlu, Şahika Yüksel, Şahizer Senem Telli, Şahizer Telli, Şanar Yurdatapan, Şefika Koca, Şehriban Teyhani, Şenal Sarıhan, Şenay Çöte, Şerife Tunç, Şevres Yazar, Şükran Çınar, Şükran Efetürk, Şükrü Yılmaz, Şükrüye Akkaya, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Tamar Polat, Taner Bolcan, Tatyos Bebek, Tayfun Üner, Temel İskit, Tevfik Kızgınkaya, Tolga Çandar, Tomris Gür Kara, Tufan Köse, Tuna Eren, Tunçer Gömeçli, Turan Altun, Turan Çabuk, Turgay Kurultay, Tülay Çakır, Tümay Algan, Türe Özçelik, Türkan Kekeç, Türkan Önder, Türkan Polat, Türkay Baran, Uğur Eraslan, Uğur Jale Şengül, Umut Aydos, Ülkü Özakın, Ümide Aysu, Ümit Barış AKSAKAL, Ümit Işık, Ümit Kıvanç, Ümit Özkol, Ünsal Günal, Üstün Reinart, Vahide Yılmaz, Vecdi Sayar, Vedia Özmutaf, Viki Çiprut, Vildan Akbaş, Yalçın Ergündoğan, Yalçın İrizalp, Yasemin Tokgöz, Yaşar Güven, Yelda Koçak, Yener Kabaloğlu, Yeşim Atamer, Yeter Tabak, Yıldız İmrek, Yunus Bircan, Yurdagül Erkoca, Yusuf Kırmızısakal, Yusuf Kırnaz, Yusuf Süleyman Karadağ, Yücel Eren, Yücel Harman, Yüksel Bağ, Yüksel Ergün, Zahide Sarıböcek, Zehra Arat, Zehra Betül Yazıcı, Zekai Sana, Zeki Bülent Yağlı, Zeki Sağdıç, Zekiye Baran, Zerrin Çeşmebaşı, Zeynel Abidin Çelebi, Zeynep Akıncı, Zeynep Atikkan, Zeynep Bolat, Zeynep Duman, Zeynep Karagöz, Zeynep Korkmaz, Zeynep Oral, Zeynep Pelin Okay, Zeynep Sabuncu, Zeynep Sirer, Ziya Yakıt, Ziynet Özyurda, Zuhal Özçep, Zuhan Gergin, Zübeyde Kocabay