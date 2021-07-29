Aralarında göç idaresi çalışanları, eski belediye başkanı ve avukatlar da var: Sığınmacılardan Türk vatandaşlığı için 1500'er dolar almışlar!

Ankara’da yürütülen bir soruşturmada göçmen ve sığınmacılar üzerinden yapılan dolandırıcılık ortaya çıkarıldı. Bir çetenin, Türk vatandaşlığına geçme, oturma ve çalışma izni ile ikamet süresini uzatma gibi işlemler için yabancılardan milyonlarca lira para aldığı belirlendi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Suriye, Afganistan, Irak ve Çin gibi ülkelerden kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmen-sığınmacıları dolandıran çete, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 1 yıllık teknik-fiziki takibinin ardından ortaya çıkarıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görevli özel güvenlikçi şefi Cenk Akpunar’ın yönlendirdiği çetenin içinde avukatlar E.B ve M.P., Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eski danışmanlarından Doç. Dr. D.E., yatırım ofisi sahibi M.S.T., eski belediye başkanı H.Ö., Ankara İl Göç İdaresi’nde mühendis olarak çalışan A.S.S., İstanbul İl Göç İdaresi’nde göç uzmanı olarak çalışan E.Ş. ile Göç İdaresi’nde görevli teknisyen, göç uzmanı ve güvenlikçiler bulunuyor.

Çetenin, İstanbul, İzmir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir gibi illerde yüzlerce göçmen-sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi.

Vatandaşlık için 1500 dolar

Çetenin, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden 1.500 dolar alarak işlemleri başlattıkları, sahte belgeler ve işlemlerle bu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesinin önünü açtıkları ortaya çıktı.

Türk vatandaşlığı için şartları uymayanlardan da 1.500 dolar para aldıkları, sonradan vatandaşlığa geçemeyen bu kişilerden aldıkları paraları geri ödemedikleri belirlendi. Çetenin, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılara 100 bin dolarlık gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla 250 bin dolara çıkarttıkları da öğrenildi.

Çetenin 11 üyesi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, bazılarına ev hapsi verildi.

Türkiye’de oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerle bağlantı kuran çetenin, çocuk ve yaşlı bakıcılık işlerinde çalışıyor gibi gösterdikleri bu kişilere oturma ve çalışma izni aldıkları belirlendi.

Çetenin, bu işlemler için göçmen ve sığınmacılardan 150 ile 200 dolar arasında ücret aldıkları ortaya çıktı. Çetenin, mezarlık ve metruk binaları adres olarak göstererek, yüzlerce göçmen ve sığınmacıya kısa ve uzun süreli oturma ikamet izni aldıkları kaydedildi.