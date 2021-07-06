Aralarında eski AKP'li bürokratlar ve bakanlık çalışanları var: Maarif Vakfı'nın yöneticilerine çift maaş!

AKP'li pek çok bürokratın çift maaş aldığı iddiaları gündemdeyken, Maarif Vakfı'nın yöneticilerinin de çift maaş aldığı ortaya çıktı.

Maarif Vakfı'nın 11 kişilik mütevelli heyeti, kurumdan ikinci maaşlarını alıyor. Yönetim kademesinde 3 eski AKP milletvekili ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bulunuyor.

Mütevelli heyet üyeleri, asli kurumlarından maaş alırken, Maarif Vakfı'ndan da 7 bin 500 lira huzur hakkı ücreti ödeniyor. Heyet üyesi eski milletvekilleri de emekli vekil maaşını yanı sıra, Maarif Vakfı'ndan huzur hakkı alıyor.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti şu isimlerden oluştu:

Birol Akgün: Mütevelli Heyeti Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi.

Mahmut Özer: Mütevelli Heyeti Başkanvekili, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı.

Zekeriya Akçam: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli milletvekili.

Aşkın Asan: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli milletvekili.

Cahit Bağcı: Mütevelli Heyeti Üyesi, emekli milletvekili.

Ahmet Emre Bilgili: Mütevelli Heyeti Üyesi, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü.

Selim Cerrah: Mütevelli Heyeti Üyesi, Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri.

Cihad Demirli: Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı.

Tuğba Işık Ercan: Mütevelli Heyeti Üyesi. AKP milletvekili adayı. Kendisine ait danışmanlık şirketi bulunuyor. Ayşen Gürcan: Mütevelli Heyeti Üyesi, eski Bakan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.

Hasan Taşçı: Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı.

Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın ise 11 maaş aldığı belirtildi. 3 dönem AKP'den vekillik yapan Poyraz, milletvekilliği emekli maaşı, GÜBRETAŞ, TAREKSAV, Bereket Tekaful, Bereket Emeklilik, Bereket Sigorta'nın da aralarında bulunduğu 11 ayrı yerden maaş alıyor.