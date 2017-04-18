Aralarında Bekir Ağırdır, Mithat Sancar ve Necmiye Alpay gibi isimlerin yer aldığı 'Marksizm 2017' yarın başlıyor

Referandumda en yakın sonucu yakalayan araştırma şirketi KONDA'nın genel müdürlüğünü yürüten Bekir Ağırdır, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, gazeteci Alper Görmüş, dilbilimci Necmiye Alpay, i çevre konusunda Türkiye’deki en bilgili isimlerden Açık Radyo Genel Yayın Yönetmen Ömer Madra, siyasetçi Ufuk Uras, akademisyen Bülent Somay, İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in eski başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin aralarında bulunduğu 41 konuşmacıdan oluşan Marksizm 2017: Küresel direnişin fikirleri başlıklı etkinlik yarın başlıyor.
19-23 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek olan Marksizm 2017’de, referandum sonrası dönemde "birleşik mücadelenin olanakları ve tüm dünyadaki direnişlerin fikir ve deneyimleri" tartışılacak.
1992 yılından beri Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin (DSİP) ev sahipliğinde düzenlenen Marksizm toplantıları, bu yıl 19-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da, Beyoğlu’ndaki Cezayir Salon’da yapılacak.
Marksizm 2017'nin Facebook etkinliği için tıklayın.
Dünya, Türkiye ve sosyalizm hakkındaki 17 toplantı ve etkinliğin basın duyurusu şöyle:
ABD’de Trump’ın gelişi, Rusya’da Putin, Türkiye’de AKP-MHP ittifakı ve kurulan yerli-milli koalisyon; tüm dünyada otoriterleşme, sağa kayış, milliyetçiliğin ve ırkçılığın yükselişi görülüyor. Ortadoğu’da savaş, her yerde ırkçılık ve yoksulluk… 2008 yılında başlayan ekonomik krizin aşılamadığı, büyük siyasi krizler yarattığı derin bir istikrarsızlık döneminden geçiyoruz.
Ancak buna karşı dünyanın her yerinde direnenler var. ABD’de Trump’a karşı milyonlarca kişi sokaktaydı. Avrupa’da mültecilerle dayanışan bir hareket ortaya çıkıyor. Polonya’dan İzlanda’ya, Arjantin’den Türkiye’de kadınlar eşitlik için mücadele ediyor.
Marksizm 2017, Türkiye’nin referandum sonrası koşullarındaki mücadele olanaklarının, böylesi küresel bir perspektifle ele alındığı bir tartışma platformu olacak.
19 Nisan Çarşamba
19:00-20:30
Referandumun ardından: Yeni dönemde birleşik mücadele
Bekir Ağırdır - Emine Uçak - Mithat Sancar - Şenol Karakaş
20 Nisan Perşembe
17:00-18:30
1917-2017 Devrim ezilenlerin şenliğidir
Mehmet Mutlu - Özdeş Özbay
19:00-20:30
15 Temmuz ve darbeler zinciri
Ahmet Faruk Ünsal - Alper Görmüş -Roni Margulies
21 Nisan Cuma
15:00-16:30
1917-2017 Ekim Devrimi’nden Arap Baharı’na
Can Irmak Özinanır- Deniz Güngören – Rumeysa Özüyağlı
17:00-18:30
Metaların fetiş karakteri ve din
Sinan Özbek
19:00-20:30
Çözüm sürecine dönüş mümkün mü?
Cuma Çiçek - Necmiye Alpay - Yıldız Önen
22 Nisan Cumartesi
11:00-12:30
Yayınlanışının 150. yılında Karl Marx’ın Kapital’i
Cemal Yardımcı
13:00-14:30
1915: İnkârdan yüzleşmeye
Atilla Dirim - Ümit Kurt - Tatyos Bebek
15:00-16:30
Kadınların direnişi ve özgürlük stratejisi
Diren Cevahir Şen - Fatma Bostan Ünsal - Meltem Oral
İklim krizine ve doğanın tahribine antikapitalist çözüm
Nuran Yüce - Ömer Madra
17:00-18:30
Bildiğimiz dünya düzeni tarihe karışırken
Ferda Keskin - Ümit Solmaz
Otoriterleşme dalgası, emekçilerin tepkisi ve gelecek
Ozan Tekin - Sevinç Doğan - Ufuk Uras
19:00-20:30
21. yüzyılda emperyalizm ve savaşa karşı mücadele
Joseph Choonara
23 Nisan Pazar
11:00-12:30
Sinemada kapitalizmin eleştirisinin imkanları ve sınırları
Bülent Somay - Kutlukhan Kutlu
13:00-14:30
İşyerlerinde dayanışma ve mücadele nasıl kazanır?
Can Irmak Özinanır - İshak Kocabıyık - Merve Diltemiz - Ömer Faruk Gergerlioğlu
15:00-16:30
Suriye’de savaş ve yıkım nasıl sonlanacak?
Canan Şahin - Foti Benlisoy - Jamal Hammour
17:00-18:30
Küresel istikrarsızlığa karşı küresel direniş!
Can Irmak Özinanır - Fatma Işık - İdil Ügüt - Jamal Hammour - Joseph Chooonora - Meltem Oral - Merve Diltemiz - Şenol Karakaş
Toplantılar Cezayir Salon’da yapılacaktır. Adres: Firuzağa Mahallesi, Hayriye Caddesi, No: 12 - Beyoğlu (Galatasaray Lisesi’nin arkası)
Programdaki güncelleme ve olası değişiklikler, facebook.com / MarksizmGunleri adresinden duyurulacaktır.
İletişim ve basın akreditasyonu için bizi arayın: 05554237407 - 05556372450
facebook.com/MarksizmGunleri
Twitter: @marksizmgunleri
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