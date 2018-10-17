Aralarında bankalar da var; ABD'den 20 İranlı şirkete yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, 4’ü banka olmak üzere 20 İranlı şirket hakkında Devrim Muhafızları'nın Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldı. Listede Mellat gibi büyük bankalar da yer aldı.

Mellat'ı 'iç ve dış saldırganlık amacıyla temettü, faizsiz ödünç para ve kredi şeklinde her yıl milyonlarca dolar' aktarmakla suçlayan bakanlığın yaptırım listesine Devrim Muhafızları'nın Besiç milisleriyle bağlantılı şirketlere finansal ve teknik destek sağladıklerı gerekçesiyle Mehr İktisat Bankası, Mehr İktisay İran Yatırım, Parsian Bank, Sina Bank ve Bahman Group gibi bankalar ve yatırım şirketleri alındı.

Finansmanın Besiçlere ait Mehr İktisat Bankası üzerinden yapıldığı kaydedildi.

ABD’nin yaptırım listesinde bankalarla yatırım şirketlerinin yanısıra çelik şirketleri, maden firmaları, otomobil, otobüs ve traktör imalatçıları da var.

Sputnik’te yer alan habere göre, Beyaz Saray’dan üst düzey bir kaynak, basın mensuplarına, yeni yaptırımların Besiçleri destekleyen milyarlarca dolarlık finansal ağın bloke edilmesini sağlayacağını söyledi.

ABD'li yetkili, Besiçlerle bağlantılı kurum ve şirketlerin hedef alınmasını, İranlı milis gücünün çocuk asker yetiştirmesi ve kullanması iddiasıyla gerekçelendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bonyad Taavon Besiç, Besiç Direniş Gücü'nün mali altyapısını sağlıyor. Yeni yaptırımlar her iki Besiç grubunu hedef alıyor.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin "Bu devasa ağ, Besiçlerin daha sonra Devrim Muhafızları bünyesinde savaşa gönderilen çocuk askerleri toplama, eğitme ve beyinleri yıkama çabalarına mali altyapı sağlıyor" dedi.

Aynı zamanda İran'da ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştiren Besiçlerin Devrim Muhafızları'nın yurtdışı kolu Kudüs Gücü için aralarında 12 yaşında çocukların bile olduğu savaşçılar devşirdiğini ileri süren açıklamada, daha sonra bu savaşçıların Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin safında konuşlandırıldığını iddia etti.

ABD'li yetkili, yıllarca ABD'nin Şah rejimine desteğine, darbelerine, yaptırımlarına ve her türlü komplolarına maruz kalan İran'la ilgili Reuters'e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu İran rejimi normal bir hükümet değil. Normal hükümetlerin devrimi destekleyip komşularını kasıp ksavuran devrimci kolları olmaz, çocuk asker toplamak gibi işleri olmaz."