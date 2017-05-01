Aralarında akademsiyenlerin de olduğu 17 kişi gözaltında

Aralarında Dicle Üniversitesi'nden son Kanun Hükmüde Kararname ile ihraç edilen akademisyenin de yer aldığı 17 kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan akademisyen sayısının 15 olduğu belirtildi.

Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesi'nden çoğu profesör 16 akademisyen ihraç edilmişti.

Akademisyenlerin oturduğu Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanlarına ve üniversitedeki bürolarına gün içinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Akademisyenlerden birisinin kardeşi, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlarken, gözaltına alınanların önemli kısmının 'Barış için akademisyenler' bildirisinin imzacısı olduğunu söyledi.

Yılmaz Harman, Murat Biricik ve Aziz Harman adındaki akademisyenlerin gözaltında olduğu kesinleşirken gözaltına alınan diğer kişilerin ismi netleşmedi.

17 kişinin ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele merkezine götürüldüğü belirtiliyor.