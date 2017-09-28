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Dünya

Arakanlılara 100 bin kişilik kamp

Kamp içerisinde barınma alanlarının yanı sıra sağlık hizmetleri sunulacak

28 Eylül 2017 13:19

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için Bagladeş'te kuracağı kampa ilişkin, "100 bin kişilik kampa muhtemelen 40-50 milyon dolar inşa için gerekecektir" dedi.

Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı sığınmacı kampına yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan'ın, Arakanlı Müslümanlar için çeşitli talimatlar verdiğini aktaran Akdağ, bu kapsamda Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury Maya ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, "Türkiye'nin kamp kurması, sahra hastanelerinin oluşturulması ve su kuyularının açılması" konularında üç ayrı teklif sunduklarını söyledi.

"Asıl hedef vatanlarına dönmeleri"

Akdağ, kurulması planlanan kampın, orta dönem barınma kampı olmasının planlandığının, asıl hedefin Arakanlı Müslümanların tekrar vatanlarına, yurtlarına, evlerine dönmesi olduğunu vurguladı.

Akdağ, kamp içerisinde barınma alanlarının yanı sıra sağlık hizmetlerinin de sunulacağı bölümlerin oluşturulacağını, Arakanlı Müslümanların bulunduğu bölgeye iki sahra hastanesinin de kurulmasının planlandığını dile getirdi. Akdağ, kampın maliyetine ilişkin, "Şu anda kesin bir rakam söylemek zor ama 100 bin kişilik kampa muhtemelen 40-50 milyon dolar inşa için gerekecektir. Bir o kadar da yıllık ihtiyaçları karşılamak için gerekecektir" ifadesini kullandı.

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