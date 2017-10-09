Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 10'u çocuk 12 kişi öldü

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10'u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Kaybolanları arama çalışmaları ise sürüyor.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne, gece saatlerinde nehrin Bangladeş tarafında bulunan Shah Porir Dwip yakınlarında alabora oldu.

Bangledeş polisi 10'u çocuk 12 kişinin cesedine ulaşıldığını, 13 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

25 Ağustos'tan bu yana yaşanan şiddet olayları nedeniyle Bangledeş'e kaçan Arakanlıların sayısı 519.000'e ulaşmış durumda.