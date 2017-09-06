Arakanlı Müslümanlara havadan yardım yapılacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlar yapılacak yardımların, güvenlik nedeniyle havadan yapacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e gideceğini belirtti.

Bölgedeki belirsizlik ve güvenlikle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle yardımlar Rakhine Eyalet Hükümeti ile işbirliği içinde askeri helikopterler aracılığıyla ulaştırılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TİKA Başkanı Serdar Çam'ın bulunduğu bir heyet, Cox Bazaar’da kamplar ve çevresinde yaşayanlar yardımları bizzat sahada gerçekleştirecek.

Cumhurbaşlanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmleri sonrası TİKA'nın Arakanlı Müslümanlara 100 tonluk gıda yardımı yapacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arakan'da yaşanan insani dramla ilgili Myanmar lideri ile görüşme yapmıştı.

Görüşmede Erdoğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurgulamıştı.

Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Erdoğan ile Aung San Suu Çii, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını ele almıştı.

Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekmişti.

Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etmişti.