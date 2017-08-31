Arakan'dan kaçan Rohingyalar: Türkiye soykırımı durdurabilir

Myanmar egemenliği altındaki Arakan topraklarında meydana gelen "şiddet" ve "katliam" olayları yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Geçen hafta Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada 18 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiğini açıklanmıştı. Rohingya Konseyi'nden Dr. Kla Kyaw ve Dr. Anita Schug, yaklaşık 3 bin Müslümanın öldürüldüğü olaylarla ilgili, "Birleşmiş Milletler, ABD... Hiç kimse bizim için hiçbir şey yapmıyor. Ancak Türkiye’nin yeterli gücü var, bu soykırımı durdurabileceğinizi biliyoruz" dedi.

Hollanda merkezli Rohingya Konseyi'nden Dr. Kla Kyaw ve Dr. Anita Schug Habertürk'ten Nalan Koçak'ın sorularını yanıtladı. Röportajın bir bölümü şöyle:

Bölgedeki son durumu anlatabilir misiniz?

Dr. Kyaw: Çok korkunç. Bütün Arakan’da güvenlik güçleri ve aşırıcı Budistler Rohingya köylerini yakıyor. Büyük göç dalgaları yaşanıyor. Yangınları söndürmeye giden Müslümanlara da ateş açıyorlar.

Dr. Schug: Ordu şiddetin boyutunu artırıyor. Neredeyse her gün 20 köyü yakıyorlar. Annemin köyünü de yerle bir etmişler. Teyzelerim oradaydı, ne haldeler bilmiyorum. Her geçen gün bölgeden haber almak da zorlaşıyor çünkü Myanmar yönetimi telefon hatlarını kesiyor.

"Palalarla saldırıp, roket ve mayınla pusu kuruyorlar"

Hayatını kaybedenler ve yaralılarla ilgili size gelen son bilgi ne?

Dr. Kyaw: Kesin rakamı bilmek mümkün değil. Daha önce açıklamıştık, çatışmalar başladığından beri 2 bin ila 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Ama bu rakam da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü önceki gün sadece Buthidaung bölgesindeki birkaç köyde yaklaşık 1500 kişinin katledildiği haberini aldık. Sadece 400 kişi hayatta kalmış. Kalanları canlı canlı yakmışlar.

Dr. Schug: Ordunun katliam sistematiği şöyle: Önce köylere silah ve palalarla giriyorlar. Öldürebildikleri kadar çok kişiyi öldürüyorlar. Askerlere aşırıcı Budistler de yardım ediyor. Kalanlar köyden kaçmaya çalışıyor fakat bu kez de ordunun köyün etrafına yerleştirdiği mayınların hedefi oluyorlar. Askerler de pusu kuruyor. Kaçanların üzerine roketle ateş açıyorlar. Daha sonra da köyleri yakıyorlar. Yaralıların çoğunda 3’üncü derece yanık var.

Annelerin korkunç tercihi: Hangi çocuğumu kurtarmalıyım?

Katledilenlerin ne kadarı kadın ve çocuklar?

Dr. Kyaw: Yüzde 70-80’i kadın ve çocuk. Maungdaw ve Buthidaung bölgelerinde gençlerin ve erkeklerin çoğu 2012’den bu yana Bangladeş ve Malezya’ya kaçmıştı. Köylerde geriye kadın ve çocuklar kaldı. Bu nedenle en çok onlar şiddet mağduru oluyor. Mesela bir kadının 5 çocuğu var, ölümden kaçarken çocuklarının tamamını alamıyor. Bazılarını geride bırakmak zorunda kalıyor. Korkunç bir tercihle karşı karşıyalar.

Dr. Schug: Çocuklar bu katliamın içinde yapayalnız kaldı. Çoğu artık yetim, öksüz. Pek çok anne de çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor. Bazı kadınlar ormanın ortasında doğum yapmak zorunda kaldı. Bu insanların yardım alabilecekleri kimse yok.

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"Türkiye bizim tek dostumuz"

Dünyaya, özellikle Türkiye’ye mesajınız var mı?

Dr. Kyaw: Türk hükümetinden beklentimiz, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nı harekete geçirmesi. Myanmar hükümeti büyük bir propaganda savaşı yürüyütor. Mesela Rohingyaların Buda heykellerini parçaladığı haberlerini yayıyorlar. Hiçbir Rohingya bunu yapmaz. Birleşmiş Milletler, ABD... Hiç kimse bizim için hiçbir şey yapmıyor. Ancak Türkiye’nin yeterli gücü var, bu soykırımı durdurabileceğinizi biliyoruz.

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Kül olan köyde yaşama tutunan bir çocuk

Yaşam mücadelesi veren Rohingya Müslümanlarıyla bütün gün temas içindesiniz. Size ne gibi mesajlar gönderiyorlar?

Dr. Kyaw: “Bize sadece hayat verin” diye ağlıyorlar. Ama tüm bu dramın içinde önceki gün bir nebze de olsa teselli veren bir olay yaşandı. Ordu bir köyü tamamen yakıp yıkmış. Sadece birkaç kişi hayatta kalmayı başarmış. Onlardan biri de 2-3 yaşlarında bir erkek çocuk. Nasıl olmuşsa, ordu çocuğu bulmuş ve öldürmek yerine Müslümanlara teslim etmiş.

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Myanmar (Kimlik akrtı)

- Eski bir İngiliz sömürgesi

- Sömürge dönemi ismi “Burma”

- 1948’de bağımsızlığını ilan etti

- Başkenti: Nay Pyi Taw

- 1962-2010 yılları arasında askeri cunta tarafından yönetildi

- Nüfusu yaklaşık 50 milyon

- Çoğunluk Budist

Rohingya Müslümanları kimdir?

- Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşıyorlar.

- Nüfusu yaklaşık 1 milyon.

- Ülkede 135 etnik grup var.

- Rohingyalar bu gruplardan biri olarak tanınmıyor.

- Yönetim, Müslümanları Bangladeş’ten kaçan yasadışı göçmenler olarak görüyor.

- Ülke kurulduğundan beri vatandaşlık hakları yok.

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