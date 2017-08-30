Arakan için gıyabi cenaze namazı kılındı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordunun yaptığı katliamlarda hayatını kaybeden Müslümanlar için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

NTV'de yer alan habere göre; Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Ankara şubelerine bağlı üyeler, öğle namazının ardından Hacı Bayram Camisi'nin bahçesinde toplandı.



Musalla taşının önünde saf tutan grup, Arakan'daki katliamlarda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Daha sonra ellerine Arakan'da yaşananlara tepki gösteren ifadelerin yer aldığı pankart ve dövizler alan grup, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı. Burada basın açıklaması yapan ÖZGÜR-DER üyelerinden Emrah Ceceli, Arakan Müslümanlarının İslam dünyasının en sahipsiz ve mazlum milleti olduğunu belirterek, Burma hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin ve çeteci Budistlerin Arakan'da insanlık dışı eylemler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Son 3 günde bu eylemlerde 3 bin Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın ise yerinden edildiğini söyleyen Ceceli, "İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, yaşanan onca katliama, tehcire ve zulme rağmen yalnızca İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporlarını yorumlamak ve kınama faaliyetlerinin ötesinde somut hiçbir çözüm üretmiyor, üretemiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı etkin rol oynamalı ve Müslüman ülkeler nezdinde sorun artık gündeme alınmalıdır. Myanmar ile olan siyasi ve iktisadi ilişkiler kısıtlanmalı ve diplomatik ilişkiler en asgari düzeye indirilmelidir." dedi.

AGD Ankara Şubesi Başkanı Hasan Karaman ise Arakan'da yaşanan katliamları anımsatarak, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin kararlı bir biçimde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.



Uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arakan'a girişi ve yardımların ulaşmasının garanti altına alınması talebinde bulunan Karaman, Arakan'da yaşananların İslam birliği eksikliğinin nelere mal olduğunu gösterdiğini söyledi.



İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise bütün İslam ülkelerinin dışişleri yetkililerini Arakan'da yaşananlara çözüm bulmak üzere göreve çağırdı.



Açıklamaların ardından grup, tekbir getirerek caminin bahçesinden ayrıldı.