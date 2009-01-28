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Spor

Aragones'ten değişim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Bursaspor karşısında, lig maçlarından farklı bir kadroyu sahaya sürdü.

28 Ocak 2009 02:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Bursaspor karşısında, lig maçlarından farklı bir kadroyu sahaya sürdü.

Bu sezon kupa maçlarında kaleyi koruyan Volkan Babacan, Bursaspor mücadelesinde de birinci kaleci Volkan Demirel'in yerine kadrodaki yerini alırken, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Edu'nun yerine de savunmada Önder görev yaptı.

Kaptan Alex'i, Güiza'yı ve Uğur'u dinlendiren teknik direktör Aragones, bu futbolcuların yerine Kazım, Vederson ve Semih'i 11 kişilik kadroya dahil etti.

Volkan Demirel ve Güiza yedekler arasında bulunurken, Alex ve Uğur 18 kişilik kadroya alınmadı.

İspanyol teknik adam, devre arası transfer edilen futbolculardan Gökhan Emreciksin'e de ilk kez bir maçta 18 kişilik kadroda yer verdi.

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