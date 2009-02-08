T24 LogoT24 Logo
Spor

Aragones'ten birlik çağrısı!..

Aragones, takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için birlik olunması gerektiğini ve herkese görev düştüğünü söyledi.

08 Şubat 2009 02:00


Luis Aragones, takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için birlik olunması gerektiğini ve herkese görev düştüğünü söyledi.

Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Belediyespor maçından sonra açıklamalar yapan Aragones, daha önceki maçlar hakkında görüş belirtmek istemediğini, sadece bu maç hakkında konuşacağını söyledi.

Maçı değerlendiren Aragones, "Uyumdan kaynaklanan, dengesiz yakalandığımız bir anda golü yedik. Onlar maç boyunca 2 kez ciddi olarak geldi ve bunlar da gol oldu. Biz ise 4-5 kez gittik atamadık. Ama ben rakibe, her takıma olduğu gibi ciddi şekilde saygı duyuyorum. Futbol bu... Gidiyoruz, daha fazla pozisyon buluyoruz fakat gol atamıyoruz. Onlar geldiler, daha az pozisyon buldular ve attılar. Futbol bu…"

Takımın içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Aragones, "Bu ne antrenörün, ne de futbolcuların tek başına halledebileceği bir konu değil. Hepimiz, antrenör ve futbolcular birlik olup bu zor durumdan çıkmalıyız. Burada görev herkese düşüyor" diye konuştu.

İkinci golden sonra Alex ve Güiza'nın yedek kulübesinden soyunma odasına yönlenmesi konusu sorulduğunda ise Aragones, "Ben maçın sıcaklığından bunu fark edemedim. O sırada maça nasıl tutunabiliriz onu düşünüyordum. Kim gitti ? Kim çıktı? Pek fazla ilgilenemedim" diye cevap verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24