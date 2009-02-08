Aragones'ten birlik çağrısı!..



Luis Aragones, takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için birlik olunması gerektiğini ve herkese görev düştüğünü söyledi.



Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Belediyespor maçından sonra açıklamalar yapan Aragones, daha önceki maçlar hakkında görüş belirtmek istemediğini, sadece bu maç hakkında konuşacağını söyledi.



Maçı değerlendiren Aragones, "Uyumdan kaynaklanan, dengesiz yakalandığımız bir anda golü yedik. Onlar maç boyunca 2 kez ciddi olarak geldi ve bunlar da gol oldu. Biz ise 4-5 kez gittik atamadık. Ama ben rakibe, her takıma olduğu gibi ciddi şekilde saygı duyuyorum. Futbol bu... Gidiyoruz, daha fazla pozisyon buluyoruz fakat gol atamıyoruz. Onlar geldiler, daha az pozisyon buldular ve attılar. Futbol bu…"



Takımın içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Aragones, "Bu ne antrenörün, ne de futbolcuların tek başına halledebileceği bir konu değil. Hepimiz, antrenör ve futbolcular birlik olup bu zor durumdan çıkmalıyız. Burada görev herkese düşüyor" diye konuştu.



İkinci golden sonra Alex ve Güiza'nın yedek kulübesinden soyunma odasına yönlenmesi konusu sorulduğunda ise Aragones, "Ben maçın sıcaklığından bunu fark edemedim. O sırada maça nasıl tutunabiliriz onu düşünüyordum. Kim gitti ? Kim çıktı? Pek fazla ilgilenemedim" diye cevap verdi.