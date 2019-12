Aragones'le sorun yok

Fenerbahçe Kaptanı Alex De Souza, teknik direktör Luis Aragones ile aralarında bir problem olmadığını, basında yer alan haberlerin doğru olmadığını söyledi.



Fenerbahçe Tv'ye açıklamalarda bulunan Alex, teknik direktör Luis Aragones ile aralarında sorun olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



Brezilyalı futbolcu, "Hiçbir zaman Aragones'le aramda sorun olmadı. Diğer teknik direktörlerle de olamadı. Ben bir profesyonel oyuncuyum. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından sonra, yenilenme antrenmanında birlikte fotoğrafımızı çekip, yalan ve gerçek olmayan haberler yapıldı. Ama aramızda ne tartışma, ne de problem söz konusu değil" dedi.



Belediyespor maçının bitimine 10 dakika kala Güiza ile birlikte soyunma odasına gitmelerine de açıklık getiren Alex, "Biz oyundan çıktığımızda takımımız 1-0 mağluptu. Hala oyunu döndürme şansımız vardı. Ancak 80'de 2. gol gelince, kendi inisiyatifimizle soyunma odasına gittik. Çünkü maç kopmuştu. Artık geriye dönüş yoktu. Herhangi bir tavır söz konusu değil. Ne yazık ki işler kötü gittiğinde bu tür haberler çıkıyor. Yenilmeseydik bunların hiç biri konuşulmayacaktı, yazılmayacaktı." ifadelerini kullandı.



''FENERBAHÇE KALİTESİNİ ORTAYA KOYAMADIK''



İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle ilgili öz eleştiri de yapan Alex, bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalitesini ortaya koyamadıklarını söyledi.



''Belediye maçında oynadığımız futbol, kapasitemizin çok altındaydı'' diyen Brezilyalı oyuncu, ''Öz eleştiri yapmak gerekirse, Fenerbahçe'nin kalitesinin ortaya koyamadık. Puan sıralamasında gerilere düştüğünüz zaman, her maçı almak gibi bir düşünceye giriyorsunuz. Bu da ister istemez hepimizde bir gerginlik ve stres yaratıyor. Daha sakin, neler yaptığını bilen bir takımla başarılı sonuçlar aldık'' diye konuştu.



TARAFTARDAN KREDİ İSTEDİ



Her maç öncesi ve sonrası toplantılar yaptıklarını anlatan Alex, ''Milli takımdan arkadaşlarımız döndüğünde bu toplantımızı yapacağız. Yönetimimizi endişelendirip, taraftarımıza ümitsizlik yaşatmayacağız'' dedi.



Her maçı final gibi görerek, takımı puan tablosunda üstlere taşımaları gerektiğini çok iyi bildiklerini dile getiren Alex, ''Taraftarımız çok iyi bilmelidir ki bu takımın futbolcularının çoğunluğunu 3-4 yıldır burada birlikte oynayan oyuncular. Bu oyuncularda hem kazanma potansiyeli, hem de gücü var. Kendimize güvenmeliyiz. Önümüzdeki günlerde, taraftarımızın taşıdığı korkuyu silmek zorundayız. Büyük Fenerbahçe taraftarından, bize bir kez daha kredi vermesini istiyorum. Takımını seven her taraftar, Hacettepe maçında takımına güvenerek tribünlerdeki yerini alacaktır'' şeklinde konuştu.



''HEDEFİM AYKUT KOCAMAN'IN GOL REKORUNU EGALE ETMEK''



Alex de Souza, hedefinin Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gol rekorunu egale etmek olduğunu ifade etti.



Takımın idari görevlilerinden, bir süre önce kendi istatistiklerini istediğini anlatan Brezilyalı yıldız, ''Bu rakamlara göre 4 sene içinde Fenerbahçe'de 105 gol, 108 asistlik bir istatistiğe sahibim. Burada 2 yıllık daha vaktim var. Bu iki sene içinde eski oyunculardan Aykut Kocaman'ın 140 gollük rekorunu da en azından egale etmek istiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.