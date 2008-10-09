‘Aragones’in suçu yok’



Fenerbahçe’nin yıldız ismi Carlos, sezon başı kampında iyi çalışamadıkları itirafında bulundu, organizasyon bozukluğunun bugünü getirdiğini belirtti







Milli maç için verilen faydalanıp, yakın arkadaşı Maldonado ile birlikte İspanya’ya giden Fenerbahçeli Roberto Carlos, Madrid’de Diario AS gazetesine konuştu, sarı-lacivertlilerle ilgili ilginç itiraflarda bulundu.



Son haftalardaki kötü sonuçları, sezon öncesindeki kamp programına bağlayan Brezilyalı futbolcu, “Avusturya kampında iyi çalışmadık. Şu anda bizde görülen fizik kondisyon eksikliğini buna bağlıyorum. Kötü bir organizasyonla, sürekli yağan bir havada mücadele ettik” dedi. Otelin iyi olmasına rağmen kondisyon ve taktik çalışmaları yapacak olanak bulamadıklarını vurgulayan ünlü sol ayak, “Luis bu durumun içine geldi. Kendisinin bizim düşüşümüzden hiçbir suçu yoktur” ifadesini kullandı.



Roberto Carlos, Luis Aragones’in baskıya dayanıklı olduğunun altını çizerek, İspanyol hocanın karakterinde pes etme olmadığını, takımı mutlaka düzlüğe çıkartacak gücü olduğunu belirtti.

Takım arkadaşlarının ona “Dede” lakabı taktığına da işaret eden Carlos, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tüm futbolcular kendisine hem sevgi, hem de saygı duyuyorlar. O, bana göre futbolun ordinaryüsüdür. Göreceksiniz kısa zamanda her şey rayına oturacaktır. Fenerbahçe forması giyen tüm futbolcuların Luis ile ölümüne kadar beraberler. Luis antrenmanlarda inanılmaz ciddi ve disiplinlidir. Ancak idman bitince tamamen değişiyor, bizlerle şakalar yapıp sorunlarımızla ilgileniyor.”

