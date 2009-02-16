

Hacettepe maçı sonrası 29 kişilik kadronun fazla olduğunu belirten ve “Seneye burada olursam sayıda indirime gideriz” diyerek kafalarda soru işareti bırakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’in sırrı çözüldü.



İspanyol hocanın, İngiltere’nin Chelsea Kulübü ile anlaşan Rus Milli Takımı’nın çalıştırıcısı Hiddink’in yerine geçebileceği ileri sürüldü.



İspanyol basınında “Çok gizli” başlıklı çıkan bir haberde, Aragones’in, Rusya’nın başına geleceği ve yaklaşık bir haftadır Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.



Milliyet gazetesinde yer alan haberde; Chelsea’nin Rus patronu Abramovich’in, Hiddink’in transferi nedeniyle kendisine gelebilecek eleştirilerin önüne geçmek için Aragones operasyonunu bizzat yürüttüğü iddia edildi.



Abramovich’in, Hiddink’in yerine İspanya’yı Avrupa Şampiyonu yapan Aragones’i Rusya’nın başına getirerek jest yapmayı düşündüğü, hatta Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli hocanın tazminatını bile ödemeye hazır olduğu ifade edildi.



Fenerbahçe’de umduğunu bulamayan Aragones’in ayrılma hazırlıkları yaptığı, yönetimin böyle bir durumda İspanyol hocaya engel çıkarmayacağı bildirildi.