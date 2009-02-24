Aragones'in kaderi maçı





Fenerbahçe Yönetimi liderlik koltuğunda oturan Sivasspor ile lig ve kupada oynanacak 3 maçtan alınacak sonuca göre İspanyol çalıştırıcı ile ilgili kararını verecek. Aragones’in kaderi bir ay içinde belli olacak.



Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 10 puan kaybederek şampiyonluk yarışında liderin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Luis Aragones sabırları taşırıyor. İspanya Milli Takımı’nı 44 yıl sonra şampiyonluğa taşıdıktan sonra ilk kez yurt dışında bir takımı çalıştıran tecrübeli teknik adamın kredisi giderek tükeniyor. Sarı lacivertli taraftarlardan sonra yönetimin de Aragones için tartışmaya başladığı öğrenildi.



Başkan karamsar



Hürriyet gazetesinin haberine göre; sezon başında MTK Budapeşte ve Partizan’ı eleyerek Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımın ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığı için "Tam kafama göre bir hoca buldum" açıklamasını yapan başkan Aziz Yıldırım son günlerde elde edilen kötü sonuçlar üzerine karamsarlığa kapıldı.



Sakat futbolcuların çokluğundan şikayetçi olduğu günlerde saygı ile karşılanan Aragones’ten ikinci yarıda çok şey bekleyen yönetimin Sivasspor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre hareket edeceği vurgulandı. Ligde şampiyonluk şansını mucizeye bırakan takımın, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmesi İspanyol hocanın kaderini etkiledi.



Taraftarın mesajı



Başkent’teki G.Birliği maçında çok kötü futbol sergileyen takıma hiçbir katkı sağlayamayan Aragones’in aciz duruma düşen futbolcuları kulübeden sadece izlediğini dile getiren taraftarlar, bundan önceki maçlarda olduğu gibi yönetime "Sabrımız taşıyor" mesajını gönderdiler.



İki yıllık sözleşmesi bulunan Aragones’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalardan yola çıkan yönetimin de sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlandığı bildirildi. İspanyol çalıştırıcı önümüzdeki yıl takımın başında olmayabileceğinin sinyallerini vermişti. Bir taraftan yeni hocasını belirlemeye çalışan yönetim, bir taraftan da Aragones’i tazminatsız göndermenin hesaplarını yapıyor.



Skibbe kurtardı



Sarı lacivertli futbolcuların da teknik direktör Aragones’ten memnun olmadığını tesbit eden yönetimin Sivasspor ile önümüzdeki bir ay içinde oynanacak lig ve kupa maçlarını beklediği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe camiasında Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında aldığı 5-2’lik yenilgi sonrasında "Skibbe’nin hezimeti Dede’yi unutturdu. Aksi taktirde Luis Aragones hemen gönderilebilirdi" yorumları da yapıldı.

