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Spor

Aragones'in kaderi belli oluyor

13 Ekim 2008 03:00



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aragones'in kaderi Pazartesi günü yönetim kurulunda yapılacak oylama ile belli olacak. Yöneticilerin bir bölümünün İspanyol hocanın gönderilmesini istediği, ancak Başkan Aziz Yıldırım ve diğer üyelerin bu fikre sıcak bakmadıkları belirtildi.


Başkan Aziz Yıldırım'ın "kan değişikliği" isteyen yöneticilerine rağmen daha sezonun 6. haftasında teknik adam göndermenin doğru olmadığını vurguladığı, ancak "Son kararı yönetim kurulundaki oylama verecek" dediği belirlendi.

Sarı Lacivertli Yönetim içinde yapılan görüşmelerde gündeme gelen sportif menajer konusunun da Pazartesi masaya yatırılarak karara bağlanacağı belirlendi.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını milli takımlardaki oyuncuları olmadan sürdürürken, Gökhan ve Emre'nin sakatlıklarının devam ettiği ve bu futbolcuların sadece salonda çalışma yapabildikleri açıklandı.

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