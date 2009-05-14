Aragones’in ipi çekildi!

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası Luis Aragones’in ipini çekti. Gece geç saatlerde İspanyol hocanın avukatı Vicente Montes’in arandığı ve tazminat konusunu görüşmek için acilen İstanbul’a çağrıldığı öğrenildi



Milliyet’ten Mehmet Çiftçi’nin haberine göre; Fenerbahçe’de Teknik Direktör Luis Aragones defteri kapandı. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş yenilgisi sonrası gece geç saatlerde İspanyol hocanın avukatını İstanbul’a çağırdı.



Aragones için sezon başında “Tam kafama göre bir hoca” yorumunu yapan, ligde ve Avrupa’da yaşanan hayal kırıklığına rağmen, yönetici arkadaşlarının baskılarına rağmen İspanyol teknik adama sürekli destek çıkan Başkan Aziz Yıldırım’ın alınan sonuca çok sinirlendiği ve hemen düğmeye bastığı öğrenildi.



Aragones ile yolları ayırma kararı alan ve bunu İspanyol çalıştırıcıya ileten Yıldırım, yönetici arkadaşlarına da tecrübeli hocanın avukatı Vicente Montes’i aramaları talimatını verdi. Montes’e alınan kararın bildirildiği ve tazminat konusunu görüşmek için İstanbul’a gelmesinin istendiği kaydedildi.



İspanyol hocanın özellikle kaleci Volkan Babacan’a maçtan üç saat önce ilk 11’de oynayacağını söylemesi ve yaptığı hatalı değişiklikler sonunu hazırlarken, Aragones’in hafta sonu yapılacak Antalyaspor maçında takımın başında sahaya çıkmayacağı ve yeni teknik adam arayışlarına başlandığı bildirildi.



Bu arada sarı-lacivertli ekibin aldığı başarısız sonuçlar taraftarın ve camianın da tepkisi çekerken, Başkan Aziz Yıldırım’a olan güven duygusu da zedelenmeye başladı. Final maçı öncesi şehir turu atan Fenerbahçeli yöneticiler, taraftarın protestosu ile karşılaştı. Başarısızlığı Yıldırım ve ekibine bağlayan taraftarın sert tavrı, yöneticileri bir hayli üzdü.



