Aragones'in derbi planı!



Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile İnönü Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de cezalar Lugano'nunki dışında biterken, sakatlar da Edu dışında iyileşti.



Semih Şentürk ve Volkan Demirel'in Galatasaray derbisinden sonra aldıkları 3'er maçlık ceza sona ererken, Lugano'nun 5 maçlık cezası devam ediyor.



Ameliyat olan Edu'nun yokluğunda, Önder Turacı da Ankaragücü maçında sarı kart görünce Beşiktaş derbisinde Yasin'in yanında Can Arat veya Deniz Barış'ın görev yapması bekleniyor.



Bugünü izinli geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aragones'in yarınki antrenmanın sonunda çift kale antrenman maçında özellikle bu konu üzerinde duracağı öğrenilirken, Can'a oranla Deniz'in savunmada stoper olarak oynaması yüksek bir ihtimal.



Ankaragücü maçında şiddetli topuk ağrısı çeken ve yerini Alex'e bırakmak zorunda kalan Deniz Barış'ın daha tecrübeli olması ve daha önceki dönemlerde nadir de olsa savunmada görev yapması Beşiktaş derbisinde formayı tecrübeli oyuncunun sırtına geçirmesine vesile olacak.



Orta alanda ise Deivid asıl yeri olan sağ kanada geçerken, göbekte Selçuk ile Emre'nin görev yapması, sol kanatta Vederson'un oynaması bekleniyor. Emre'nin sakatlığı tam geçmezse bu kez Josico'ya şans doğuyor.



Forvet hattında ise Ankaragücü maçında sahalara dönen ve durumunu da tartmış olan Alex ile cezası biten Semih'in oynaması bekleniyor. Ankaragücü maçında bir kez daha sabırları taşıran, müsait pozisyonları gole çeviremeyen ve taraftarların tepkisini alarak yuhalanan Guiza'nın ise yedek bekleyeceği öğrenildi.