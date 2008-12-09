Aragones'in Avrupa karnesi



Fenerbahçe, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde çıktığı 9 Avrupa kupası maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön eleme turlarında, kendisine göre daha zayıf rakiplerle, MTK Budapeşte ve Partizan ile yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, 1 maçta da berabere kaldı.



1. turda G Grubu'ndaki ilk önemli maçında Portekiz'in Porto takımına deplasmanda 3-1 yenilmekten kurtulamayan Aragonesli Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.



Grubun en zorlu ekibi Arsenal karşısında Kadıköy'deki 3. maçında 5-2'lik mağlubiyetten kurtulamayan Fenerbahçe, İngiliz rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son olarak Porto'ya Kadıköy'de yenildi.

