Aragones'in Avrupa karnesi



İspanyol çalıştırıcı yönetiminde çıktığı Avrupa Kupası maçlarının çoğunluğunda galibiyete ulaşamayan sarı-lacivertiler, 8 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.





Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında yarın Kadıköy'de Porto ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı maçların çoğunluğunda galibiyete ulaşamadı.



Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön eleme turları ile 1. turdaki grup mücadelelerinde 8 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi aldı.



Ön eleme turlarında, kendisine göre daha zayıf rakiplerle, MTK Budapeşte ve FK Partizan ile yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, bir maçta eşitliği bozamadı.



1. turdaki (G) Grubu'ndaki ilk önemli maçında ise Portekiz'in Porto takımına deplasmanda 3-1 yenilmekten kurtulamayan Aragonesli Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı

