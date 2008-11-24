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Spor

Aragones'in Avrupa karnesi

İspanyol çalıştırıcı yönetiminde çıktığı Avrupa Kupası maçlarının çoğunluğunda Fenerbahçe galibiyete ulaşamadı...

24 Kasım 2008 02:00


İspanyol çalıştırıcı yönetiminde çıktığı Avrupa Kupası maçlarının çoğunluğunda galibiyete ulaşamayan sarı-lacivertiler, 8 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.


Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında yarın Kadıköy'de Porto ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı maçların çoğunluğunda galibiyete ulaşamadı.

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön eleme turları ile 1. turdaki grup mücadelelerinde 8 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi aldı.

Ön eleme turlarında, kendisine göre daha zayıf rakiplerle, MTK Budapeşte ve FK Partizan ile yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, bir maçta eşitliği bozamadı.

1. turdaki (G) Grubu'ndaki ilk önemli maçında ise Portekiz'in Porto takımına deplasmanda 3-1 yenilmekten kurtulamayan Aragonesli Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı

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