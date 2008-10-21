Aragones'e 'rakip' desteği!..



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'nin rakibi olan Arsenal'in İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas, ''Bak Luis, İspanya ile ne zorluklar yaşadı ama sonunda şampiyon oldu'' diyerek, İspanya Milli Takımı'ndan eski teknik direktörü olan ve şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Luis Aragones'e destek verdi.



Cesc, Fenerbahçe'de şu ana kadar bekleneni veremeyen ve alınan kötü sonuçlardan dolayı eleştirilen Aragones'e övgüler yağdırarak, ''Luis, bende samimiyeti ve cesareti ile iz bırakmış biri. Hiç kimse onun, takımının ne kadar yanında olduğunu bilemez, inanılmazdır. Geçen cumartesi kazandıkları için çok memnunum. Fenerbahçe'de İspanya Milli Takımı ile yaşadıklarından daha kötü günler geçirdiğini sanmıyorum'' yorumunda bulundu.



İspanyol futbolcu ayrıca, bu akşam milli takımdan arkadaşı Güiza ile karşı karşıya forma giyecek olmalarıyla ilgili, ''Dani gol atmanın dışında, insanlığıyla da göze çarpan biri. Onun gibisi az var. Eminim ki maçtan önce güleceğiz ama maç başladığı anda gülüşmeler biter'' şeklinde konuştu.



Güiza da Cesc için, ''Bir yıldız'' derken, ''Cesc'den aldığım bazı şeyler oldu, şimdilerde daha fazla gol pası veriyorum'' diye devam etti.



İspanyol basını, Güiza ile Fenerbahçe'nin diğer İspanyol futbolcusu Josico'nun bu akşam galip gelerek Cesc'e ''sürpriz yapmak istediklerini'' savundu

