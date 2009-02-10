'Aragones'e kinim yok'

Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Raul Gonzalez, İspanyol televizyonu Quatro'ya yaptığı açıklamada, 2006 yılında kendisini milli takımdan çıkaran teknik direktör Luis Aragones için "Aragones'e hiçbir kinim yok" dedi.



İspanya milli takımının tarihindeki en golcü futbolculardan biri olan ancak 2006 yılında şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini yapan Luis Aragones'in aldığı teknik kararla kadro dışı bırakılıp bir daha milli formayı giyemeyen Raul, televizyona demecinde "Milli takıma dönmek uzak olan bir rüya gibi birşey. Ama en azından bir kez daha milli takım formasını giymek hoşuma gider" diye konuştu.



31 yaşındaki Raul, Aragones ile ilgili yöneltilen bir soruya "Aragones'e hiçbir kinim yok. Sadece, benimle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kişisel olarak bana birkaç kelime söylemesi hoşuma giderdi çünkü buna layıktım" cevabını verdi.



Milli takım formasıyla 102 maça çıkan ve toplam 44 gol atan Raul, "Benim için İspanya her zaman ilktir ondan sonra Real Madrid gelir" dedi.

