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Spor

'Aragones'e hayranım'

Del Bosque, Aragones'in kendisine iyi bir miras bıraktığını belirterek, Fenerbahçeli çalıştırıcı için, "Ona hayranım" dedi.

24 Aralık 2008 02:00


İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, Aragones'in kendisine iyi bir miras bıraktığını belirterek, Fenerbahçeli çalıştırıcı için, "Ona hayranım ve değer veriyorum" dedi.

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, eski milli takım teknik direktörü olan ve şu anda Fenerbahçe'nin başında görev yapan Luis Aragones'e hayran olduğunu söyledi.

58. yaşgününü kutlayan Del Bosque, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda Aragones ile ilgili, ''Milli takımda mükemmel bir iş yaptı ve bize Avrupa Kupası'nı kazandırdı. Eğer insanlar Luis hakkında konuşmak istemediğime inanıyorsa yanılıyorlar. Ona hayranım ve değer veriyorum. Şimdi onun yaptığı işin faydalarını görüyoruz'' yorumunda bulundu.

İspanyol teknik adam ayrıca, Real Madrid'in kaptanı olan ve uzun sürede milli takıma alınmayan Raul'a milli formanın her zaman açık olduğunu belirterek, ''Kendi takımında ilk 11'de ve iyi de oynuyor. Eğer ikna olursam, her an milli takıma dönebilir'' dedi.

Del Bosque, La Liga'da 10 puan farkla lider durumda bulunan Barcelona'nın teknik direktörü Pep Guardiola'yı da överken, yine de Barcelona'nın henüz ligi kazanmadığını, arkadan Sevilla, Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid ve Villarreal'in geldiğini hatırlattı.

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