Aragones'e emeklilik ödülü



İspanya'da yayımlanan "Emeklilikle Yaşamak" adlı dergi, "en aktif emekli" oldukları gerekçesiyle ödüle laik gördüğü isimler arasında Fenerbahçe'nin 70 yaşındaki teknik direktörü Luis Aragoners de yer aldı.



İspanya'da ''Planeta Jubilo Cominicacion'' adlı şirketin ''Vivir con jubilo'' (Emeklilikle yaşamak) adlı dergisinin 10. yılı dolayısıyla ''en aktif emekli'' oldukları gerekçesiyle ödüle layık görülenler arasında Fenerbahçe'nin 70 yaşındaki teknik direktörü Luis Aragones de yer aldı.



''Emekli Ödülleri'' hakkında açıklama yapan dergi, ''yaşlıların sorunları hakkında toplumun duyarlılığını artırmak, yaşlıların imajını yükseltmek, sağlıklı yaşlanmanın değerini göstermek'' için ödülü kazananların, ''toplumun ahlakıyla bağlantılı olarak en aktif ve en iyi şekilde bir yaşlılık imajını güçlendirmek için çalışma yapanlar'' olduğunu belirtti.



Birçok ünlü isimle birlikte ödüle layık görülen Luis Aragones'in 15 Aralıkta düzenlenecek gecede ünlü İspanyol aktris, şarkıcı ve televizyon programı sunucusu 78 yaşındaki Carmen Sevilla'dan ödülünü almasının öngörüldüğü bildirildi.



Ödülü kazananlar arasında İspanya'nın en soylu üyesi olarak bilinen Kraliçe Elizabeth'in akrabası 82 yaşındaki Alba Düşesi, 75 yaşındaki aktör Alfredo Landa, 82 yaşındaki eski Real Madridli futbolcu Alfredo Di Stefano gibi isimler de yer alıyor.

