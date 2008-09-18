Aragones zaman istedi





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones Porto maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçın başında yedikleri golleri çeviremediklerini söyledi. Birçok sakat futbolcusundan yoksun şekilde Porto karşısına çıktıklarını hatırlatan İspanyol teknik adam, "4-5 ay içinde önümüzü görebiliriz" dedi.





Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'ya 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, ''12 dakikada maçı teslim ettik'' değerlendirmesinde bulundu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aragones, ''Porto bizim beklediğimiz gibi çok hızlı bir ritmde başladı. Elimizden geleni yaptık ama 12 dakikada maçı teslim ettik. İkinci yarı bizimdi. Çok fırsat yakaladık. 2-2 yapabilirdik ama gol atamazsan yersin. Maçı tersine getirebilirdik ama çözemedik'' dedi.



Sözleşmesindeki bir maddeden dolayı Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısı boyunca görevden alınamayacağı yönünde sorulan bir soruya, ''Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık doğru ama ben size bir soru sorabilir miyim?" diyerek Türk gazeteciye, ''Benim böyle bir maddem mi var, kim söyledi?'' sorusunu yönelten Aragones, sadece çalışmaya devam etmeyi ve kazanmak istediğini söyledi.



İspanyol teknik adam, eleştirilere cevap olarak, ''Kimse sakat olan 4-5 oyuncumuzdan bahsetmiyor'' şeklinde konuştu. Fenerbahçeli taraftarlara, ''Bizi sonuna kadar destekleyin'' çağrısı yapan Aragones, ''Önümüzdeki 4-5 ay içinde daha net bir şekilde önümüzü görebiliriz'' diyerek sözlerini tamamladı.





