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Spor

Aragones vazgeçemiyor

Daniel Güiza, sarı-lacivertli takımda en çok forma şansı bulan oyuncu oldu.

24 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe'de ilk yarının en çok tartışılan isimlerinden olan Daniel Güiza, sarı-lacivertli takımda en çok forma şansı bulan oyuncu oldu. Teknik direktör Aragones, İspanyol golcüye 16 maçta da ilk 11'de yer verdi.

Turkcell Süper Lig'de ligin 16 haftalık ilk bölümü geride kalırken, Fenerbahçe'de, bütün maçlarda forma giyen ve en uzun süre sahada kalan futbolcu Güiza oldu.

Gol yollarındaki performansı nedeniyle eleştirilen İspanyol forvete, teknik direktör Luis Aragones ilk bölümdeki 16 maçın tamamında forma verirken, Güiza toplam 1414 dakika sahada kaldı.

Forma giydiği 16 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Güiza, sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki gol kralı Semih'in de sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyememesiyle sürekli şans buldu.

Güiza'yı performansta Roberto Carlos takip ederken, Brezilyalı yıldız sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma giyemedi. Forma giydiği 15 maçta da ilk 11'de yer alan Roberto Carlos, toplam 1317 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte, performansta 3. sırada bulunan kaleci Volkan Demirel, forma giydiği 14 maçta toplam 1260 dakika oynadı.

EN AZ ŞANS BULAN GÜRHAN
Fenerbahçe'de, 16 haftalık ilk bölümde en az süre oynama şansı bulan futbolcu ise Gürhan oldu.

Teknik direktör Luis Aragones'in sadece 3 maçta ikinci yarılarda şans verdiği Gürhan, toplam 69 dakika sahada kaldı.

En az süre şans bulan futbolular arasında genç forvet İlhan ikinci sırada yer alırken, sarı-lacivertli futbolcu da Gürhan gibi ikinci yarılarda dahil olduğu 3 maçta 77 dakika süre oynadı.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde, sarı-lacivertli ekibin kadrosundaki 27 futbolcudan sadece uzun süre sakatlıktan kurtulamayan Tümer ve üçüncü kaleci Mert forma şansı bulamadı.

PERFORMANS TABLOSU
Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde futbolcuların ligde forma giydikleri maç sayıları ve sahada kaldıkları süreler şöyle: 

Futbolcu      Oynadığı Maç Süre (Dk)
1- Güiza 16 1414
2- R. Carlos 15 1317
3- Volkan Demirel 14 1260
4- Gökhan 15 1188
5- Lugano 13 1170
6- Alex 13 1101
7- Uğur 14 1028
8- Edu 11 990
9- Selçuk 11 848
10- Kazım 11 736
11- Josico 9 691
12- Emre 10 628
13- Maldonado 9 603
14- Önder 9 498
15- Deivid 9 464
16- Semih 8 462
17- Yasin 4 307
18- Vederson 7 257
19- Burak 6 182
20- Volkan Babacan 2 180
21- Ali 6 147
22- Deniz 4 115
23- Can 2 105
24- İlhan 3 77
25- Gürhan 3 69


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