Aragones vazgeçemiyor

Futbolcu Oynadığı Maç Süre (Dk) 1- Güiza 16 1414 2- R. Carlos 15 1317 3- Volkan Demirel 14 1260 4- Gökhan 15 1188 5- Lugano 13 1170 6- Alex 13 1101 7- Uğur 14 1028 8- Edu 11 990 9- Selçuk 11 848 10- Kazım 11 736 11- Josico 9 691 12- Emre 10 628 13- Maldonado 9 603 14- Önder 9 498 15- Deivid 9 464 16- Semih 8 462 17- Yasin 4 307 18- Vederson 7 257 19- Burak 6 182 20- Volkan Babacan 2 180 21- Ali 6 147 22- Deniz 4 115 23- Can 2 105 24- İlhan 3 77 25- Gürhan 3 69

Turkcell Süper Lig'de ligin 16 haftalık ilk bölümü geride kalırken, Fenerbahçe'de, bütün maçlarda forma giyen ve en uzun süre sahada kalan futbolcu Güiza oldu.Gol yollarındaki performansı nedeniyle eleştirilen İspanyol forvete, teknik direktör Luis Aragones ilk bölümdeki 16 maçın tamamında forma verirken, Güiza toplam 1414 dakika sahada kaldı.Forma giydiği 16 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Güiza, sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki gol kralı Semih'in de sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyememesiyle sürekli şans buldu.Güiza'yı performansta Roberto Carlos takip ederken, Brezilyalı yıldız sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma giyemedi. Forma giydiği 15 maçta da ilk 11'de yer alan Roberto Carlos, toplam 1317 dakika sahada kaldı.Sarı-lacivertli ekipte, performansta 3. sırada bulunan kaleci Volkan Demirel, forma giydiği 14 maçta toplam 1260 dakika oynadı.Fenerbahçe'de, 16 haftalık ilk bölümde en az süre oynama şansı bulan futbolcu ise Gürhan oldu.Teknik direktör Luis Aragones'in sadece 3 maçta ikinci yarılarda şans verdiği Gürhan, toplam 69 dakika sahada kaldı.En az süre şans bulan futbolular arasında genç forvet İlhan ikinci sırada yer alırken, sarı-lacivertli futbolcu da Gürhan gibi ikinci yarılarda dahil olduğu 3 maçta 77 dakika süre oynadı.Ligin 16 haftalık ilk bölümünde, sarı-lacivertli ekibin kadrosundaki 27 futbolcudan sadece uzun süre sakatlıktan kurtulamayan Tümer ve üçüncü kaleci Mert forma şansı bulamadı.Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde futbolcuların ligde forma giydikleri maç sayıları ve sahada kaldıkları süreler şöyle: