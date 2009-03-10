'Aragones tekrar dirildi'

Aragones: Oynayarak kazanan takım istiyorum

İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones için ''Zaman onu haklı çıkartıyor'' yorumunda bulundu.Spor dünyasında haftanın en iyi ve en kötülerini 10'dan 1'e doğru sıralayan Marca, 6. olarak gösterdiği Aragones'in yükselişe geçtiğini belirtti.İspanya'da ''bilgin'' lakabı ile tanınan Aragones'in, Fenerbahçe'yi gerek kupada, gerekse şampiyonlukta ileri götürdüğünü kaydeden Marca, ''Bilgin, her zaman ikinci yarının önemini tekrarladı ve zaman bir kez daha onu haklı çıkardı. İspanya ile Avrupa şampiyonluğunu kazanan Aragones, 3 ay önce Fenerbahçe'de bir cesetti. Takımı hiçbir ritmi olmadan sahada dolaşıyor, Şampiyonlar Ligi'ni ilk turda terkediyordu'' ifadelerini kullandı.Luis Aragones'in Fenerbahçe'de ''ritmi değiştirdiğini'' yazan spor gazetesi, ''Kulübede tarih yazmaya devam etmek için Fenerbahçe'yi lider Sivasspor'un 3 puan arkasına getirdi ve kupada bir ayağını finale koydu'' değerlendirmesini yaptı.