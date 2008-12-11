Aragones tarihe geçti!

Sezon Takım Teknik Direktör O G B M A Y P 1993-94 G.Saray Rainer Hollmann 6 0 2 4 1 10 2 1994-95 G.Saray Reinhard Saftig 6 1 1 4 3 9 3 1996-97 F.Bahçe Sebastia Lazaroni 6 2 1 3 3 6 7 1997-98 G.Saray Fatih Terim 6 1 1 4 4 11 4 1997-98 Beşiktaş J.B. Toshack 6 2 0 4 6 9 6 1998-99 G.Saray Fatih Terim 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 G.Saray Fatih Terim 6 2 1 3 10 13 7 2000-01 G.Saray Mircea Lucescu 14 6 3 5 19 24 21 2000-01 Beşiktaş Nevio Scala 6 1 1 4 4 17 4 2001-02 G.Saray Mircea Lucescu 12 3 6 3 10 10 15 2001-02 Fenerbahçe Mustafa Denizli 6 0 0 6 3 12 0 2002-03 G.Saray Fatih Terim 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 Beşiktaş Mircea Lucescu 6 2 1 3 5 7 7 2003-04 Galatasaray Fatih Terim 6 2 1 3 6 8 7 2004-05 F.Bahçe Cristoph Daum 6 3 0 3 10 13 9 2005-06 F.Bahçe Cristoph Daum 6 1 1 4 7 14 4 2006-07 G.Saray Erik Gerets 6 1 1 4 7 12 4 2007-08 F.Bahçe Arthur Zico 10 5 2 3 15 14 17 2007-08 Beşiktaş Ertuğrul Sağlam 6 2 0 4 4 15 6 2008-09 F.Bahçe Luis Aragones 6 0 2 4 4 11 2

İspanyol teknik adam Luis Aragones yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en kötü performansını sergiledi.İspanya Milli Takımı'nın başında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Aragones, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe'nin başında ise tam anlamıyla düş kırıklığı yaşattı.G Grubu'nda yaptığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi sonrası sadece 2 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, Türk takımları içinde Şampiyonlar Ligi'nde 2001-02 sezonunda Mustafa Denizli ile 6 maçta ''sıfır'' çeken Fenerbahçe'nin ardından en başarısız dönemi yaşattı.1993-94 sezonundan itibaren Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları, ilk sezonunda Galatasaray'ın başındaki Rainer Hollmann ile yine 6 maçta 2 berberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplamıştı.Aragonesli Fenerbahçe, Mustafa Denizli'nin ''sıfır'' çektiği sezonun ardından, Hollmann ile birlikte, Türk takımlarının başında Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı sergileyen takımın teknik direktörü oldu.Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle: