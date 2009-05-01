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Spor

Aragones: Sorumluluk benim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, bu sezonki başarısızlıkla ilgili, ''Sıkıntı varsa, yaratıcısı benim'' dedi.

01 Mayıs 2009 03:00


Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, bu sezonki başarısızlıkla ilgili, ''Sıkıntı varsa, yaratıcısı benim'' dedi. İspanyol çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, ''Sıkıntı varsa, yaratıcısı benim'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin mayıs sayısına değerlendirmelerde bulunan İspanyol teknik adam, ikinci yarıdaki Kocaelispor ve Bursaspor maçlarının Fenerbahçe için sezonun kilit ve kırılma maçları olduğununa dikkat çekerek, bu maçlarda son dakikalarda yenilen goller olmasa, Fenerbahçe için şimdi çok daha farklı şeylerden söz ediliyor olacağını ileri sürdü.

Sezon boyu tartışılan Güiza ve Semih tercihlerine değinen, yaşanan sıkıntıların sorumluğunu üstüne alan Aragones, Fenerbahçe'nin önünde en somut hedef olarak kalan Fortis Türkiye Kupası'nı kazanıp, camiaya hediye etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe hakkındaki bilgileri, arkadaşı olan ünlü İspanyol futbolcu Alfredo Di Stefano'dan aldığını, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirten Aragones, psikolojik ve fizik anlamda kendini iyi hissettiği sürece futbolun içinde kalacağını da sözlerine ekledi.

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