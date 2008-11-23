Aragones sıkıntılı



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Porto ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktor Luis Aragones kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor.



Arka arkaya oynanan Arsenal maçlarında sarı kart goren Lugano ile Selçuk Porto'ya karşı forma giyemeyecek. İspanyol teknik adam yükselen performansları ile takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren Lugano ıle Selçuk'un boşluğunu nasıl dolduracağına henüz karar vermiş değıl.



Porto maçının taktik çalışmasını yarın akşam gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de Aragones'in defansta Lugano'nun yerıne Yasin'e şans vermesi beklenıyor. Defans bolgesinde Yasin dışında çok fazla bir alternatifi olmayan tecrübeli teknik adamın orta sahada ise Selçuk'un yeri için ise 3 alternatifi bulunuyor.Bu isimlerden birincisi Maldonado, ikicinsi Emre Belözoğlu. İspanyol hocanın Selçuk ile oyun stili birbirine yakın olan Emre Belezoğlu'na daha sacık baktığı belirtildi.



Ayrıca İspanyol hocanın elinde Semih Şentürk alternatıfı de bulunuyor. Semih'in Güiza ile ileri ikilede oynaması durumunda Alex'i orta sahaya çekebileceği öğrenildi. Ancak halen sağ dizinde ağrıları süren Semih'in Porto maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yarın Sağlık Kurumu Başkanı Ömer Taşer'in kontrolünden geçecek olan Semih'in durumu yarın akşam netleşecek.



Ote yandan sol ayak parmağında iltihap oluşan ve krampon giymekte zorlanan Carlos'un da durumunun kritik olduğu belirtildi. İltihabın geçmesi için antibiyotik tedavisi uygulanan tecrubeli futbolcunun tam olarak iyileşmediği ancak oynama şansının Semih'e göre daha yüksek olduğu ifade edildi.







