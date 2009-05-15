Aragones sezon sonunda ayrılıyor



Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası Luis Aragones ile yolları ayırmaya karar verdi. İspanyol teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında kaldıktan sonra kulüpten ayrılacağı belirtildi.



Fenerbahçe'de beklenen gelişme oldu ve teknik direktör Luis Aragones ile sarı-lacivertli kulübün yolları ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın, sezon sonuna kadar takımın başında kaldıktan sonra kulüpten ayrılacağı belirtildi.



Yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, İspanyol teknik adamın görevine son verme kararı aldı. Ancak Aragones'in 2 yıllık sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan yönetimin bunu hangi şartlarda yapacağı bugün netlik kazanacak.



Yönetim, Aragones'in avukatı ile bugün erken saatlerde bir kez daha masaya oturarak fesih şartlarını karara bağlamaya çalışacak. İki taraf arasında anlaşma sağlanması durumunda ise, Aziz Yıldırım'ın bugün saat 10.00'da düzenleyeceği basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklama yapaması bekleniyor.



İspanyol teknik adamın kendisi ve yardımcıları için yaklaşık 4 milyon Euroluk tazminat bedeli isteyeceği öğrenilirken, yönetimin Aragones'i bu rakamın yarısına ikna etmeye çalıştığı ve bu ücreti de 10 taksitle ödemek istediği belirtiliyor.



Bu arada Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarını vakit kaybetmeden başlattı.



Transfer komitesi üyelerinden Neşet Yalçın, günün erken saatlerinde yurtdışına çıkarak, çalışmalara başladı.



Sarı-lacivertli yönetimin listesinde yer alan isimler yönetim tarafından çok gizli tutulurken, Daum, Rijkaard, Le Guen gibi Avrupa’nın önde gelen teknik direktörleriyle ön görüşmeler yapılması bekleniyor

