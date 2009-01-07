Aragones, Özer’de diretiyor







Kadrosuna 2 takviye yapılan Dede’nin aklı hâlâ Özer Hurmacı’da..



Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Transfer sezonuna 2 A.Güçlü isimle ’merhaba’ diyen F.Bahçe’nin gözü hâlâ listesinde 1 numara olan Özer Hurmacı’da... Teknik direktör Luis Aragones’in verdiği raporda yer alan oyuncuların başında gelen Ankarasporlu oyuncu konusunda İspanyol hocanın ısrarı sürüyor. Yönetime “Özer’i mutlaka alın” diyen Dede, bu oyuncunun F.Bahçe’ye yarar sağlayacağını da birebir diyaloglarında sarı-lacivertlilere aktardı.



Oyuncularıyla yaptığı toplantıda da “2 arkadaş aramıza katıldı. 1 kişi daha gelebilir” diyerek Özer transferini işaret eden Aragones’in bu isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, öncelikli olarak Hurmacı’yı getirmek için Ankara yönetimiyle görüşmeleri sıklaştırmaya başlayacak. Bu görüşmelerin, 31 Ocak’a kadar devam ettirilmesi planlanıyor.



