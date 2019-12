Aragones: Oynayarak kazanan takım istiyorum

Fenerbahçe’nin İspanyol teknik direktörü Luis Aragones, FB TV’de yaptığı açıklamada, oynayarak kazanan bir takım istediğini söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, FB TV'de yayınlanan ''Aragones ile Teknik Analiz'' programında değerlendirmelerde bulundu.



İspanyol teknik adam, yakaladıkları çıkış sürecinin devam etmesi için gerekenleri sıralayarak, ''Takım olarak savunma yapacaksak, kenetleneceğiz. Atak yapacaksak, tüm oyuncular sonuna kadar birbirlerine destek olacaklar. Çünkü ben oynayarak kazanan bir takım istiyorum. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıp, kazanmak istiyoruz. Ben ne söylersem söyleyeyim, futbolun aktörü oyunculardır. Bu oyunu futbolcular oynar'' şeklinde konuştu.



SON MAÇLARDAKİ PERFORMANS



Son maçlarda takımın ortaya koyduğu performansla ilgili bir soru üzerine, daha önce yaptığı açıklamalarda mart ve nisan aylarında takımının daha iyi olacağını söylediğini hatırlatan Aragones, ''Hazırlık kampından sonra gerek oyuncularıma, gerekse kamuoyuna mart ve nisan aylarında daha iyi olacağımızı söylemiştim. Lig başladıktan sonra kaybettiğimiz, kazandığımız maçlar oldu. Her maçı istediğimiz gibi tamamlayamadık. Ama oyuncularım da makine değil'' dedi.



Aragones, (A) Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile yapacağı maçlar döneminde takıma izin vereceğini kaydederek, ''Bu dönemi en iyi şekilde geçirmek zorundayız. Daha dikkatli olmalıyız. Bulunduğumuz yeri korumalıyız'' dedi.



GENÇ FUTBOLCULAR



Fenerbahçe'de, genç futbolcularla tecrübelilerin bir arada oynamasının önemli olduğunu anlatan İspanyol çalıştırıcı, ''Hatta bu benim antrenmanlarda sarf ettiğim sözlerimden bile daha fazla etkili. Onların sayılarının da çoğalması gerekiyor. Onlarla aramda iyi bir bağ oluştu. Onları çocuklarım gibi görüyorum. Özellikle takım içindeki farklı yaş gruplarındaki kuşakları birleştirdiğim için de mutluyum'' diye konuştu.



''TÜRKİYE, İYİ KONUMDA OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERDİ''



(A) Milli Futbol Takımı'nın, 2010 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile yapacağı maçlara da değinen Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Her iki takım arasında çok büyük farklar görmüyorum. İspanyollar teknik oynuyorlar. Türkiye ise direkt oynayan bir takım. Genel hatlarıyla seviye farkı yok. Zaten Türkiye, ortaya çıkardığı mücadelelerle iyi konumda olduğunu tüm dünyaya gösterdi'' dedi.



''YORUMLARI DİKKATE ALMIYORUM''



Aragones, İspanyol medyasında ''Bilgin Aragones yine haklı çıktı'' şeklinde yer alan haberlerle ilgili, ''Ben bu yorumları dinlemiyorum, dikkate almıyorum. Aynı basın, daha önce de güçlüklere ve sıkıntılara yer vermişti'' şeklinde konuştu.



Kayserispor maçında yedek kulübesinde çok hareketli olduğu hatırlatılan Aragones, aslında sakin bir adam olduğunu, o maçtaki hareketliliğinin nedeninin, takımın ortaya koyamadığı oyunla ilgili olduğunu anlatarak, ''Pres yapamamak gibi bir sıkıntı vardı. Bu yüzden hareketlenmiştim'' dedi.