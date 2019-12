Aragones operasyona başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, yarınki maç için 19 kişilik kadroyu belirlerken, sakatlığı bulunan Semih kadroda yer almadı. Semih’in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edu, Deivid, Vederson, Tümer ile Can ve Deniz de kafilede bulunmuyor.



Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu’nda yarın deplasmanda FC Porto ile karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz’e gitti. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla, Porto’ya hareket etti.



Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına çevrilirken, sakat olan Semih ile Edu'nun forma giyemeyecek olması sıkıntı yarattı.



Teknik Direktör Aragones, doktorlardan gelen son raporlar üzerine iki futbolcuyu da maç kadrosuna almadı.



Aragones'in ayrıca Hacettepe maçında çok hata yapan Can ile birlikte Deivid, Vederson, Tümer ve formsuz olduğu gerekçesiyle Deniz Barış'a da kadroda yer vermedi.



Aragones Edu'nun yoklugunda savunmada Lugano'nun yanında Önder ya da Yasin alternatifleri üzerinde durduğu, son kararını yarın Porto'daki son antrenmanda vereceği belirtildi.



Fenerbahçe’nin 19 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Selçuk, Josico, Maldonado, Burak, Kazım, Alex, Emre, Uğur, Güiza, Lugano, İlhan, Ali, Gürhan.

Fenerbahçe, yarın akşam FC Porto ile yapacağı maçın ardından İstanbul’a hareket edecek. Sarı-lacivertlilerin, 18 Eylül Perşembe sabah saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:



Volkan



Gökhan - Yasin (Önder) - Lugano - Roberto Carlos



Kazım - Maldonado - Josico (Selçuk) - Uğur



Alex - Güiza