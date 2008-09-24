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Spor

Aragones noktayı koydu

Luis Aragones, As gazetesinde yayımlanan bugünkü demecinde, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp futbolu bırakacağım" dedi.

24 Eylül 2008 03:00

Luis Aragones, As gazetesinde yayımlanan bugünkü demecinde, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp futbolu bırakacağım" dedi.

Fenerbahçe ile olan 2 yıllık sözleşmesini dolduracağını belirten Aragones, "Türkiye'deki dönemimi tamamladıktan sonra benim fikrim futbolu bırakmak, ama önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum. Türk takımının bana tanıdığı şansı kabul ettim. Bana gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum ve buna bir şampiyonlukla cevap vermek istiyorum. Kariyerim için mükemmel bir broş olur ve bunu elde etmek için inancım var" değerlendirmesinde bulundu.

Aragones, şu anda sadece sakat olan 6 futbolcusunun bir an önce iyileşmesini umduğunu belirterek, "Uyum ve iletişim sorunlarından kaynaklanan karmaşık bir başlangıcın ardından Türk liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde hızlı bir şekilde toparlanacağımıza güvenim tam" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, "katılmak çok güzel" diye nitelendirdiği Şampiyonlar Ligi'nde sakatlıkların giderilmesinden sonra takımının yükselişe geçeceğini savundu.

Öte yandan, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Vicente Del Bosque, Luis Aragones ile ilgili sorulan bir soru üzerine, "Luis'e saygı gösteriyorum ve elde ettiği başarıları da takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

Del Bosque, Türkiye ile birlikte aynı grupta oldukları Dünya Kupası elemeleri için de "Turu geçmek çok karışık olacak. Belçika şimdiden bir uyarı verdi ve Türkiye de çok zor bir rakip. Ermenistan ve Bosna Hersek ile deplasmanda oynamak kolay olmayacak" dedi.

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