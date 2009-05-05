Aragones motivasyonu



Beşiktaş'ın mutlak favori olduğu derbiden 3 puanla çıkan Fenerbahçe, sezonun da en iyi maçlarından birini oynayarak alkış topladı.



İnönü zaferinde Aragones'in ilk kez uyguladığı motivasyon taktiği başrol oynadı. Moralsiz olan takımla son toplantıyı İnönü Stadı'nda yapan İspanyol hoca konuşmasında gerilim yarattı. Futbolcuları açık bir şekilde suçlayan Aragones, bazı isimlerle bireysel diyaloglara da girdi.



Aragones'in Can Arat'a, "Hacettepe maçını unutturmak için ne yaptın da şimdi benden forma istiyorsun?", Güiza'ya, "Sana hem transferinde hem de sezon boyunca hep kefil oldum. Ama artık arkanda duramam. Patlama yapacaksan yap", Emre'ye, "Herkes çok yetenekli olduğunu söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ancak sahada kavga etmekten yeteneklerini sergileyemiyorsun" dediği öğrenildi.



KAZANMAK İÇİN KAVGA EDİN



Dede'nin, "Maça çıkınca birbirinizle kavga etmeyi çok iyi biliyorsunuz. Ancak sahada kazanmak için kavga etmeyi öğrenmelisiniz. Bu akşam sizden bunu istiyorum. Kazanmak için oynayın" sözlerini sarf ederek takımı derbiye konsantre ettiği belirtildi. Bu toplantı sonrası Fenerbahçe, İnönü'de Barcelona'yı andıran bir futbol oynadı.





