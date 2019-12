Aragones memnun

Fortis Türkiye Kupası D Grubu maçında deplasmanda Tokatspor7u 1-0 mağlup ederek çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe'de Teknik Dİrektör Luis Aragones, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.



Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Tokatspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, her iki takımın oyuncularını da, zor saha koşullarında verdikleri mücadeleden dolayı kutladı.



Aragones, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün özellikle zor koşullarda mücadele eden iki takımın oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Bazı pozisyonlarda her iki takım oyuncularının da kayarak düştüğünü anlatan Aragones, ''Maçı şöyle bir değerlendirdiğimizde Fenerbahçe bugün topa daha fazla sahip olan takımdı. Ama iki takımı da verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum'' dedi.



Maçı sadece 1 farklı kazanmaları ile ilgili soru üzerine Aragones, her iki takımın da zor koşullarda elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.



Her maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden Aragones, bu maçı da kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Yeni transferler Gökhan Emreciksin ve Abdulkadir'in ne zaman hazır duruma gelecekleri sorusuna karşılık ise Aragones, her iki oyuncunun da 10 günlük bir antrenmansızlık döneminden sonra takıma katıldığını söyledi.



İki oyuncunun antrenmanlara başladığını ve kaybettikleri fizik gücü yavaş yavaş yeniden yakaladıklarını ifade eden Aragones, iki oyuncusunun Fenerbahçe gibi bir takımda oynayabilecek seviyeye gelmek için sabah akşam, canla başla çalıştığını, bu oyuncuları hazır gördüğü zaman oynatacağını kaydetti.



Alex ve Roberto Carlos'un maç kadrosunda yer almamasının etkisinin sorulması üzerine Aragones, ''Bunlar bizim için her zaman önemli oyuncular. Bizim her oyuncumuz değerlidir. Buraya her oyuncumuzu getirmeye çalıştık'' dedi.



Tokat'ın stadyumunun iyi olduğunu, bugün kötü olan tek şeyin hava şartları olduğunu ifade eden Aragones, takımın sürekli çalışmalarını sürdürdüğünü, izin yapmadan çalışacağını sözlerine ekledi.



TOKATSPOR CEPHESİ



Tokatspor teknik direktörü Namık Altunsoy ise Tokat şehrinin bugün tarihi günlerinden birisini yaşadığını, Türkiye'nin en seçkin takımlarından Fenerbahçe'yi Tokat'ta konuk ettiklerini ifade etti.



Maçın başında etkili olan kar yağışının futbolun kalitesini düşürdüğünü düşündüğünü anlatan Altunsoy, daha önce karlı zeminde 2 defa oynadıklarını belirterek, ''Zannediyorum kar, Fenerbahçe takımının işini de zorlaştırmıştır'' dedi.



Özellikle son anlardaki oyundan çok fazla memnun olmadığını, ancak futbolcularının mücadelelerinden memnun olduğunu ifade eden Altunsoy, ''Tabi yenilginin mutluluğu olmaz, kaybetmek kötü bir duygu ama Fenerbahçe gibi bir takıma neticede 1-0 kaybettik. Zaman zaman oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Zaman zaman atak üstünlüğünü elimize geçirdik, bulduğumuz gol pozisyonları var, ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz bugün 1-0'lık mağlubiyeti getirdi'' diye konuştu.



Kupada iddialı olmadıklarını, asıl hedeflerinin lig olduğunu anlatan Altunsoy, yükselme grubunda verecekleri mücadelenin çok önemli olduğunu kaydetti.



Tokatspor'un kuruluşunun 40. yılını kutladıklarını, buna da ''40 yılda bir'' adını verdiklerini ifade eden Altunsoy, ''40 yıllık süreç içerisinde ilk defa Fenerbahçe'yi buraya getirmeyi başardığımız için mutluyuz'' dedi.