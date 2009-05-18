Aragones kulübün büyüklüğünü tanımıyordu



Fenerbahçeli futbolcu Ali Bilgin, İspanyol teknik direktör Aragones için, "Ligi, oyuncularını, belki bir yerde Fenerbahçe'yi, büyüklüğünü tanımıyordu" dedi.



İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü tarafından organize edilen ''Endüstriyel Futbol 2009'' konulu panele, Ali Bilgin ve takımın idari menajeri Volkan Ballı katıldı.



Ali Bilgin, geçen yıl yaşadıkları güzel olayları bu yıla yansıtamadıklarını ifade ederek, ''Belki en kolayı, hataları hocada aramak olur. Biz, futbolcu olarak da burada üstümüze düşen görevleri istediğimiz gibi yerine getiremedik. Camiamızı üzdüğümüz için çok üzüldük. Önümüzdeki iki maçımızı en iyi şekilde bitirip, artık önümüze bakmak kaldı'' dedi.



Aragones ile ilgili bir soruyu Ali Bilgin, ''Hoca bu sene geldi. İlk senesi. Ligi, oyuncularını, belki bir yerde Fenerbahçe'yi, büyüklüğünü tanımıyordu. Bu da zaman alıyor. İstenilen sonuçlar olmadığında, negatif yansıyor. Bu sezon istediğimiz gibi gitmedi'' diye yanıtladı.



Bilgin, ''Fenerbahçe'de Brezilyalı-Türk gruplaşması var mı'' şeklindeki soruya ise, ''Bir takımda yabancılar olunca, aynı ülkeden gelen oyuncular dil ve kültürel açıdan birbirlerini daha yakın hissedebilir. Burada önemli olan, art niyet olmaması. Bizde art niyet yok. Arkadaşlık olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Skorlar iyi olduğu zaman her şey iyi gözükür, olmadığı zaman altında bir şeyler aranır. Bizim de arkadaşlığımızda bir şeyler aranıyor, ama böyle bir şey yok'' dedi.



Fenerbahçe gibi bir kulüpte maç seçmenin imkansız olduğunu dile getiren Ali Bilgin, ''Futbolcu sahaya çıktığı zaman, 90 dakika sonunda 3 puanı almak ister. Çok iyi ve çok kötü oynadığımız maçlar oldu. Böyle olduğu için bu durumdayız. İstikrarlı sonuçlar alamadık. Gelecek sezon inşallah iyi futbol oynamak ve istikrarlı sonuçlar almak istiyoruz'' şeklinde konuştu.



Ali Bilgin, Antalyaspor'da sağ açık oynadığının hatırlatılması üzerine de, ''Antalyaspor'da sağ açık oynuyordum. Burada da Zico zamanında sağ açıkta bir maç oynadım. Alex olmadığında onun yerinde oynuyordum. Son 7-8 maçta sağ bekte görev aldım. Alışmadığım pozisyondu, ama şu an alıştım. Son maçlara baktığımda o kadar kötü olduğumu düşünmüyorum'' dedi.



İdari menajer Volkan Ballı ise medyadan yakınarak, ''Sivasspor ile Türkiye Kupası yarı finali oynadık ve finale kaldık. Hocamız izin verdi, 'Bu akşam çıkın, gezin' dedi. 5-6 futbolcu bir mekanda eğlendiler ve fotoğrafları medya tarafından çekildi, ancak haberi ertesi gün değil, biz Ankaragücü'ne yenildikten sonra çıktı. Bu hiç etik değil'' şeklinde konuştu.



