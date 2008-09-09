Aragones kulak çekti!





Fenerbahçe Teknik Direktörü, ayağında fazla top tutan oyuncularını uyardı, forma tercihinde bu kritere önem vereceğini de ifade etti



Fenerbahçe eksik kadro ile çaışmalarını sürdürürken, Hacettepe maçına hazırlanan Teknik Direktör Aragones, özellikle Türk oyunculardan ayaklarında çok top tutmamalarını istedi.

Milli maçlar nedeniyle sahaya süreceği ideal on biri üzerinde çalışamayan Aragones, Samandıra Tesisleri’nde antrenmanlara devam eden futbolculara sürekli nasihatlerde bulunuyor.





Sahada ayağında top tutmayan, yardımlaşan ve çabuk hareket eden futbolculara ihtiyacı olduğunu dile getiren Aragones, bu lüksün bir iki teknik oyuncunun hakkı olduğunu, diğer futbolcuların, takım oyununa katkı yapmak için çabuk oynamak zorunda olduğunu dile getirdi.



Aragones, bunu uygulayabilen futbolculara şans vereceğini bildirip, öğrencilerinden dikkat etmelerini istedi.



Sarı-lacivertlilerin, dün de çoğunluğu basına kapalı yapılan antrenmanında, sakatlıkları geçen Tümer ile Selçuk takımla birlikte antrenmanlara başlarken, oyuncular şut, dayanıklılık, teknik ve çabukluk çalışması yaptığı açıklandı.



15 dakikalık eziyet!



Fenerbahçe’de, “Aragones’in tercihi” olarak nitelendirilen uygulamaya göre, muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar, Samandıra Tesisleri’ndeki antrenmanı sadece 15 dakika izleyip, çalışmadan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte sadece ısınma hareketlerini görebilen, takım hakkında çok az fikir sahibi olan basın mensuplarının, 15 dakika görüntü alabilmek için 2-2.5 saatlik yolu gidip gelmesi, adeta işkence olarak değerlendirildi.



