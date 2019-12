Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, rakibin çok sık kontratağa çıktığını bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones ile Alex De Souza ve kaleci Volkan Babacan, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Dinamo Kiev maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Aragones, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın odasında yaptığı basın toplantısında, Dinamo Kiev'in kontra atağa çok hızlı çıktığını, bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini ve presi nerede ne zaman yapacaklarını iyi hesaplamaları gerektiğini söyledi.



İspanyol çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi'nde zorlu takımların olduğunu belirterek, ''Biz burada her zaman her takıma saygı göstererek sahaya çıkmışızdır, ama yarın oynayacağımız maç çok önemli. Kendi sahamızda kendi seyircimizin desteğini alarak, buradan en avantajlı sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Seyircilerimizin desteğiyle bunu yapacağımıza inanıyorum'' dedi.



Sakat futbolcuların durumu ile ilgili bir soru üzerine İspanyol teknik adam, ''Semih idmanda sakatlanmıştı, maalesef aramızda değil. Edu ve Deivid topla idmanlara başladı'' dedi.



Luis Aragones, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, ''Geçen sene bu dönemde bizim 8 puanımız vardı, hiç sakatımız yoktu. Şu anda 6 puanımız var, çok sakatımız var. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz'' diye konuştu.



Bu arada, basın toplantısında yer alan Alex'e, bir gazetecinin, ''Dinamo Kiev maçı basında son şans olarak değerlendiriliyor. Takımda nasıl bir psikoloji var'' şeklinde soru sorması üzerine araya giren Aragones, ''Biz burada sadece Şampiyonlar Ligi'ni konuşmak istiyoruz'' diyerek bu soruya tepki gösterdi.



Aragones, daha sonra basın toplantısında bir bayan gazetecinin kendisine sorduğu Şampiyonlar Ligi dışındaki bir soruyu cevaplarken, bayan olduğu için soruyu cevapladığını söyledi.



ALEX: ''HERHANGİ BİR SAKATLIĞIM YOK''



Basın toplantısında yer alan takım kaptanı Alex de Souza, Dinamo Kiev maçının zor olacağını belirterek, ''Özellikle ilk maçta aldığımız olumsuz bir skor vardı. Yarınki maç, bunu telafi etmek adına kendi evimizde ayrı bir önem kazandı'' dedi.



Alex, sakatlığının geçtiğini ifade ederek, ''Kendimi gayet iyi hissediyorum, herhangi bir sakatlığım yok. Yarın hocamın istediklerini takım arkadaşlarımla birlikte yapacağım'' diye konuştu.



Bir soru üzerine, takımın zor günleri atlatacağını ifade eden Alex, ''Bizler futbolun içinde uzun süredir olan insanlarız. Bu tip durumlardan geçiyoruz. Bu zor durumları atlatacağımızdan eminim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta yenildik. Önümüzdeki 5 maçta 15 puan var. Adım adım gitmeliyiz. Dinamo Kiev maçında almamız gereken bir galibiyet var. Bunu aldıktan sonra adım adım gideriz'' şeklinde konuştu.



Kaleci Volkan Babacan ise ilk maçta aldıkları yenilgiyi yarınki maçta telafi edeceklerini, kendi sahalarında seyircileri önünde 3 puan almak istediklerini kaydetti. Volkan, yarınki maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktörün karar vereceğini ifade etti.